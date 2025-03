Ein Mann schreibt an der Tastatur eines Laptops (Symbolbild): Der EuGH hat Deutschland mit einer Millionenstrafe belegt, weil ein Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern zu spät in Kraft getreten ist. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Richtlinie stammt aus dem Jahr 2019. Bis spätestens Mitte 2021 sollten die Mitgliedsstaaten entsprechende Vorschriften erlassen. In Deutschland beschloss zwar der Bundestag ein Gesetz, der Bundesrat stimmte aber nicht zu. Darum ging der Entwurf in den Vermittlungsausschuss. Der Kompromiss trat im Juli 2023 in Kraft. Er sieht unter anderem die Einrichtung von Meldestellen vor, an die sich die Betreffenden wenden können.