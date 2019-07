Ska Keller will Präsidentin des EU-Parlaments werden

Am Mittwoch wird der Präsident des Europaparlaments gewählt. Die Grünen waren schon bei der EU-Wahl Gewinner, nun schickt die Partei Ska Keller ins Rennen. Eine andere Deutsche hofft auch auf einen der Topjobs.

Die deutsche Grünen-Politikerin Ska Keller wird bei der Wahl des neuen Präsidenten des Europaparlaments ins Rennen gehen. Die Grünen-Fraktion habe die 37-Jährige nominiert, teilte eine Sprecherin am Montagabend in Straßburg mit.

#BREAKING: we are putting forward our co-president @SkaKeller for the position of European Parliament President. The #EUelections2019 showed that European voters want change in the EU. It's time the European Parliament makes the citizens' voices heard! 💚#EUTopJobs #EPlenary pic.twitter.com/yQuNQ4GBoq