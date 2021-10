EU-Staaten uneins

Zäune gegen "hybriden Angriff" aus Belarus?

22.10.2021, 15:49 Uhr | dpa, rtr

Immer mehr Migranten gelangen über Belarus in die EU. Wie darauf reagieren? Beim EU-Gipfel streiten die Länder über die richtige Antwort darauf. Aber in einer Sache sind sie sich einig.

Angesichts einer zunehmenden illegalen Migration über Belarus ringt die Europäische Union um eine geschlossene Antwort. Einige Staaten wie Österreich und Litauen forderten am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel, dabei auch auf den Bau von Zäunen an der EU-Außengrenze zu setzen.

"Wir brauchen einen starken, robusten Außengrenzschutz", sagte Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Ihm zufolge sollten Maßnahmen wie Drohnen und Zäune an den Außengrenzen zumindest zum Teil von der EU finanziert werden. Dies lehnt jedoch unter anderem die EU-Kommission ab.

In der Bewertung des Vorgehens des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko waren sich die Gipfel-Teilnehmer am Freitag jedoch einig. "Der Europäische Rat wird keinen Versuch von Drittländern akzeptieren, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren", hieß es im Entwurf der Gipfelerklärung. "Er verurteilt die jüngsten hybriden Angriffe auf die EU-Außengrenzen und wird entsprechend reagieren."

Merkel: staatlicher Menschenhandel

Damit dürfte vor allem der Versuch gemeint sein, die Europäische Union nicht mit Waffen anzugreifen, sondern durch eine Vielzahl an Migranten zu destabilisieren. Weitere Sanktionen gegen Belarus werden bereits vorbereitet. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Lukaschenko beim Gipfel staatlichen Menschenhandel vor.

Der litauische Regierungschef Gitanas Nauseda forderte am Freitag, es brauche dringend Zäune oder andere physische Grenzen, um die Krise kurzfristig zu bewältigen. Niemand wisse, was morgen passiere. Vielleicht würden 3.000 oder 5.000 Migranten zur gleichen Zeit versuchen, die Grenze an verschiedenen Orten zu überwinden.

Litauen grenzt wie Lettland und Polen an Belarus. Die drei Länder haben bereits mit dem Bau von Hunderten Kilometern Grenzzaun begonnen. Die EU wirft Lukaschenko vor, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen und die Staatengemeinschaft so destabilisieren zu wollen.

Lukaschenko reagierte auf verschärfte Sanktionen

Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde – als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen sein Land. Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte illegale Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze. Damit steht mal wieder ein Thema im Fokus, bei dem die EU-Staaten schon seit Jahren nicht zueinander finden.

Bereits Anfang Oktober hatten zwölf EU-Staaten wie Österreich, Polen, Ungarn und Dänemark in einem Brief an die EU-Kommission gefordert, auch "physische Barrieren" an den Außengrenzen aus EU-Mitteln zu bezahlen. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson erteilte dem jedoch eine Absage. Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel betonte am Freitag, alle Maßnahmen müssten im Einklang mit Menschenrechten stehen. Die Migranten würden von einigen EU-Ländern nicht angemessen behandelt.

Deutschland erhöht den Druck auf Fluggesellschaften

Indes verstärkt die deutsche Bundesregierung nach eigenen Angaben in der Frage den Druck auf Fluggesellschaften und Staaten. Man überprüfe dabei auch Landerechte der Fluggesellschaften, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin. Man beobachte aber zugleich, dass "plötzlich Fluggesellschaften in Erscheinung treten, die es noch gar nicht so lange gibt", sagte der Sprecher. Dies lege die Vermutung nahe, dass Schleuseraktivitäten eine größere Dimension hätten.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wies darauf hin, dass man einen dreifachen Ansatz suche: Zum einen rede man mit den Fluggesellschaften. Man mache diese auch auf offensichtlich nur zu einem späteren Grenzübertritt in die EU geschnürte Reisepakete mit Tickets ohne Rückflug aufmerksam.

Zum anderen spreche man mit den Herkunfts- und Transitstaaten. So sei zu beobachten, dass Ausweichrouten genutzt würden, nachdem Irak etwa gegen solche Reisen nach Belarus vorgegangen sei. Man stelle mehr Direktflüge aus Damaskus, aber auch aus Jordanien und Libanon fest.

Drittens solle das EU-Sanktionsregime gegen Belarus erweitert werden, um Druck auf die Regierung in Minsk auszuüben, sagte der Sprecher. Belarus wird vorgeworfen, systematisch Migranten über die Grenzen in die EU abzuschieben. Damit beschäftigt sich auch der EU-Gipfel in Brüssel.