Aktualisiert am 24.06.2022 - 11:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

So pers├Ânlich wie selten hat Ursula von der Leyen ├╝ber ihre Beziehung zur Altkanzlerin gesprochen. Die beiden w├╝rden h├Ąufiger telefonieren, sagte sie.

EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) sind seit Jahren Vertraute. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erz├Ąhlte von der Leyen: "Wir telefonieren, tauschen uns gerne aus und k├Ânnen auch mal wunderbar kl├Ânen. Das wird auch ein Leben lang so bleiben."

Im Interview sprach von der Leyen auch ├╝ber ihre Enkeltochter. "Dass ich nun ein Enkelkind habe, beeinflusst und bewegt mich zutiefst. Pl├Âtzlich wird der Horizont auch emotional noch einmal weiter", sagte die CDU-Politikerin. "Dieses kleine M├Ądchen l├Ąsst mich noch mehr dar├╝ber nachdenken, was ich tun kann, dass wir langfristig eine gute Politik machen, um den Kindern eine Welt zu ├╝bergeben, die so gut ist wie unsere, wenn nicht besser."

"Magischer Moment"

Von der Leyens Enkelin war im April 2021 zur Welt gekommen. Auf Instagram zeigte die fr├╝here Bundesministerin kurz darauf den Nachwuchs. "Was f├╝r ein magischer Moment ÔÇô mein erstes Enkelkind", schrieb sie zu dem Bild, das sie mit dem S├Ąugling im Arm zeigt. Als Stichwort erg├Ąnzte die Mutter von sieben erwachsenen Kindern den Hashtag "ProudGrandma" (Stolze Gro├čmutter).

Die EU-Kommissionspr├Ąsidentin sagte der "Bild"-Zeitung, welche Fragen sie im Hinblick auf ihre Enkelin konkret besch├Ąftigen: "2030 ist meine Enkelin 9, geht zur Schule. Hat sie da noch so einen Fr├╝hling, Sommer, Herbst und Winter, wie ich ihn als 9-J├Ąhrige erlebte? 2050, in welcher Welt lebt sie dann?" Vieles werde davon abh├Ąngen, welche Politik in der Gegenwart gemacht werde.