EU-Parlament: Abtreibung soll Grundrecht werden

Nachdem das h├Âchste Gericht der USA das Recht auf Abtreibung gekippt hat, will das EU-Parlament das Recht auf Schwangerschaftsabbr├╝che in die Charta der Grundrechte der Europ├Ąischen Union aufnehmen. Die Abgeordneten nahmen am Donnerstag in Stra├čburg eine entsprechende Resolution an, in der sie sich auch mit den M├Ądchen und Frauen in den USA solidarisierten. Das Europaparlament verurteile nachdr├╝cklich den R├╝ckschritt bei Frauenrechten, hie├č es in der Erkl├Ąrung.