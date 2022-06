Abtreibung in Polen: Hat das Gesetz diese Frau auf dem Gewissen?

Berichten der Familie zufolge war der Frau klar gewesen, dass sie in Lebensgefahr war. "Ich hoffe, ich bekomme keine Sepsis, weil dann werde ich diesen Ort nicht verlassen", soll sie gesagt haben. In einer Nachricht habe sie ausdrĂŒcklich geschrieben: "Mein Leben ist in Gefahr." Inzwischen hat die regionale Staatsanwaltschaft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, berichtete das US-Medium.