Was seit dem Abtreibungsurteil in den USA passiert ist

Selbst Kinder k├Ânnten somit gezwungen werden, ein Kind auszutragen. "Jedes einzelne Leben ist kostbar", entgegnete die republikanische Gouverneurin des Bundesstaats South Dakota, Kristi Noem, j├╝ngst auf die Frage, ob ein minderj├Ąhriges Vergewaltigungsopfer das Kind bekommen m├╝sse. "Ich glaube nicht, dass eine tragische Situation durch eine weitere Trag├Âdie fortgef├╝hrt werden sollte."

Werden die Gesetze schon angefochten?

In einigen Bundesstaaten herrschte nach dem Urteil Verwirrung, was ├╝berhaupt gilt. Denn mancherorts war nicht klar, welches Gesetz in Kraft ist, da es mehrere gab. Frauenrechtsorganisationen gehen vor Gericht gegen die Regelungen vor ÔÇô sie erwartet ein Weg durch die Instanzen in den betroffenen Staaten. Einige Gerichte haben Verbote und Beschr├Ąnkungen zwischenzeitlich blockiert.

Es wird auch dar├╝ber gestritten, ob Verfassungen in einzelnen Bundesstaaten das Recht auf Abtreibung gew├Ąhren und Einschr├Ąnkungen dort somit rechtswidrig w├Ąren. Einen solchen Vorsto├č machte der Bundesstaat New York. Das juristische Tauziehen d├╝rfte sich noch ├╝ber Jahre hinziehen ÔÇô mit rechtlichen Unsicherheiten f├╝r Frauen.

Kann das Urteil den Konflikt befrieden?

"Es wird zu einem schrecklichen Chaos f├╝hren. Und das ist die ganze L├Ącherlichkeit daran", sagte Carol Sanger, Professorin an der Columbia Universit├Ąt in New York, im Gespr├Ąch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie forscht seit Jahrzehnten zu dem Thema.

Die erzkonservative Mehrheit der Richter am Supreme Court hatte in ihrer Entscheidung argumentiert, Roe v. Wade habe 1973 den Streit ├╝ber Abtreibung nicht befriedet, sondern gar angeheizt. Sanger h├Ąlt dagegen, dass nun vielmehr das Durcheinander in den Staaten zu gro├čen Problemen f├╝hren werde. Und sie sieht noch eine weitere Gefahr: dass Frauen f├╝r Abtreibungen bestraft werden k├Ânnten.

Wie denkt die Bev├Âlkerung ├╝ber Schwangerschaftsabbr├╝che?

Aktuell werden nach den Gesetzen der Bundesstaaten in der Regel ├ärztinnen und ├ärzte belangt, die eine Abtreibung durchf├╝hren. Ihnen drohen oftmals lange Gef├Ąngnisstrafen. Viele Abtreibungsgegner sind aber der Meinung, dass das Leben mit der Empf├Ąngnis beginne und dass Abtreibung Mord sei.

Zwar spricht sich Umfragen zufolge die Mehrheit der Bev├Âlkerung f├╝r das Recht auf Abtreibung und gegen die aktuelle Gerichtsentscheidung aus. Einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Pew aus dem M├Ąrz zufolge sind aber 47 Prozent der Menschen der Ansicht, dass eine Frau, die illegal eine Abtreibung vornehmen l├Ąsst, bestraft werden sollte.

K├Ânnen Frauen f├╝r eine Abtreibung den Bundesstaat wechseln?

Grunds├Ątzlich gilt in den USA, dass das Recht, zwischen den Bundesstaaten zu reisen, gesch├╝tzt ist. Das hei├čt, Frauen k├Ânnen theoretisch in einen Bundesstaat reisen, in dem Abtreibung weiter legal ist ÔÇô das sind unter anderen solche an der Westk├╝ste des Landes wie Kalifornien oder im Nordosten wie New York.

Sollten Bundesstaaten aber Frauen kriminalisieren, die abgetrieben haben, k├Ânnte die Justiz diese bei ihrer R├╝ckkehr rechtlich zu belangen versuchen. ├ähnlich sieht es aus bei der Abtreibungspille per Post, die unter der aktuellen demokratischen Regierung von Pr├Ąsident Joe Biden verschickt werden darf.

K├Ânnte auch gegen Betroffene ermittelt werden?