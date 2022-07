Nordirland-Streit: EU-Kommission leitet Verfahren gegen London ein

Aktualisiert am 22.07.2022 - 13:29 Uhr

Im Streit um die Zollvorschriften für die britische Provinz Nordirland hat die EU-Kommission am Freitag vier neue Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet. Trotz zahlreicher Appelle der 27 EU-Staaten an London, das Nordirland-Protokoll umzusetzen, habe sich die britische Regierung geweigert, hieß es in einer Erklärung der Kommission.