"Mehr dieser fortschrittlichen Panzer" hätten helfen können

Die Offensive sei dennoch nicht nur aufgrund der Panzer-Modelle an sich gescheitert. Es käme auch auf das Personal an, das die Panzer führt. Insbesondere die Koordination der verschiedenen Waffensysteme sei Voraussetzung, um maximal effizient sein zu können – dies konnte die Ukraine jedoch nicht gewährleisten. Dennoch betont "Foreign Affairs", dass "mehr dieser fortschrittlichen Panzer" zwar geholfen hätten, ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg seien sie jedoch nicht gewesen.

Zeitgleich seien nicht alle Anfragen Kiews an die USA stattgegeben wurden – auch das könne als Grund genannt werden. So hätte die USA auch weitere Technologien wie F-16 Kampfflugzeuge an die Ukraine senden können. Jedoch sei der ausschlaggebende Faktor nicht in den gelieferten Technologien zu finden, sondern vielmehr im Umgang mit den Waffen und der Kriegsführung an sich.