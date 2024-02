Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Forderung der Hamas nach einer Waffenruhe abgelehnt. Nach eigenen Angaben hat er der israelischen Armee befohlen, ihren Einsatz im Gazastreifen in den Süden des Gebiets auszuweiten. Die israelischen Streitkräfte sollten einen Einsatz in Rafah sowie in zwei Flüchtlingslagern vorbereiten, sagte Netanjahu am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Rafah liegt an der Grenze zu Ägypten. Netanjahu zufolge wären die Geiseln nicht freikommen, wenn Israel auf die "bizarren Forderungen der Hamas" eingegangen wäre. Eine Waffenruhe hätte die Terroristen "nur zu einem weiteren Massaker eingeladen", sagte er.