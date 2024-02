Angriffe auf Militäreinrichtungen

Russische Ermittlungsbehörden hatten bereits im Dezember den Leiter des Hauptnachrichtendiensts der Ukraine , Kyrylo Budanow, beschuldigt, an 104 "terroristischen Handlungen" beteiligt gewesen zu sein. Unabhängig überprüfbar ist das nicht, allerdings kommt es in Russland immer wieder zu Sabotageaktionen und Drohnenangriffen, etwa auf Militärflughäfen. Hier finden Sie ein Beispiel aus dem August, als Saboteure mehrere Bomber zerstörten.

Zwar geben die Behörden an, dass sich die Zahl der Straftaten insgesamt positiv entwickeln. Für Aufsehen sorgten in Russland in den vergangenen Monaten jedoch Straftaten von zurückgekehrten Soldaten und Söldnern. Die Söldnergruppe Wagner hatte für den Krieg in der Ukraine Zehntausende Gefängnisinsassen rekrutiert, darunter auch verurteilte Mörder und Vergewaltiger. Es sind bereits mehrere Fälle bekannt geworden, dass diese Männer erneut schwere Straftaten begingen.