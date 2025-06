Newsblog zur Lage in Nahost Mehrere Tote nach iranischen Angriffen

Von t-online Aktualisiert am 15.06.2025 - 03:51 Uhr

Player wird geladen Im Video: Hier schlagen Raketen in Tel Aviv ein. (Quelle: t-online)



Der Iran greift weiterhin Israel an. Ein iranisches Gasfeld ist offenbar von israelischen Drohnen getroffen worden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mehrere Tote nach iranischen Angriffen

Nach einem Raketeneinschlag in einem zentralen Bereich des Bezirks Tel Aviv wurden Dutzende von zivilen Opfern gemeldet, darunter mehrere bestätigte Todesopfer, berichtet die Polzei auf X. An einem anderen Ort in der Nähe entstand erheblicher Sachschaden. "Die israelische Polizei und Rettungskräfte sind weiterhin vor Ort und arbeiten daran, das Gebiet zu sichern, den Opfern zu helfen und die laufenden Rettungsmaßnahmen zu unterstützen", hieß es in einer Stellungnahme am frühen Morgen.

Die Menschen dürften inzwischen die Schutzräume in einer Reihe von Gebieten in Zentral- und Nordisrael wieder verlassen, teilte die Armee in der Nacht mit. Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, von wo eingeschlagene Geschosse gemeldet worden seien.

Weitere Angriffswelle auf Israel

Israel ist nach Angaben des Militärs in der Nacht erneut vom Iran aus mit Raketen angegriffen worden. Die Verteidigungssysteme seien in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen, teilte das Militär auf Telegram mit.Die Bevölkerung sei angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort bis auf Weiteres zu bleiben. Das Verlassen der Schutzräume sei nur nach ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Israel attackiert iranisches Verteidigungsministerium

Israel hat nach eigenen Angaben eine Serie von Angriffen auf Ziele in Teheran abgeschlossen, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stehen. Zu den Zielen gehörten das Hauptquartier des iranischen Verteidigungsministeriums, das Hauptquartier des SPND-Atomprojekts und weitere Ziele, die die Bemühungen des iranischen Regimes um den Erwerb einer Atomwaffe vorantrieben und in denen das iranische Regime sein Atomarchiv versteckte.

Eine Frau nach iranischen Angriffen in Israel getötet

Bei neuen iranischen Angriffen auf Israel ist im Norden des Landes eine Frau getötet worden. Zudem seien sieben Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden, meldete der Rettungsdienst Magen David Adom. Zunächst hatte der Dienst von 14 Verletzten gesprochen, von denen eine Person in Lebensgefahr schwebe. In der Nähe eines zweistöckigen Hauses habe es einen Einschlag gegeben. Helfer hätten die junge Getötete unter den Trümmern hervorgezogen.

Samstag, 14. Juni

Iran feuert neue Raketenwelle auf Israel ab

Der Iran hat eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die als Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden gilt. Auch das israelische Militär teilte am Abend mit, es habe den Abschuss von Raketen in Richtung Israel registriert. Die Bevölkerung werde aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen.

Iranische Medien melden erneute Angriffe auf Teheran

In Teheran hat es iranischen Medien zufolge erneute Angriffe gegeben. Es seien Explosionen zu hören und das Luftabwehrsystem im Süden der 15-Millionen-Metropole sei aktiviert worden, schrieb die Nachrichtenagentur Tasnim. Anwohner berichteten von lauten Detonationen. In unbestätigten Berichten hieß es, eine israelische Drohne sei abgeschossen worden. Tasnim zufolge schoss auch das Luftabwehrsystem in der Stadt Maschad im Nordosten "ein unbekanntes Objekt" ab.

Iran meldet "massive Explosion" in Raffinerie

Der Iran hat am Samstag eine "massive Explosion" nach einem israelischen Drohnenangriff auf eine Raffinerie nahe Buschehr gemeldet. Die Anlage in der Hafenstadt Kangan im Süden des Landes stehe in Flammen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Das "zionistische Regime" habe Abschnitt 14 des Gasfeldes Pars-Süd mit einer Drohne angegriffen.

Die Nachrichtenagentur Tasnim sprach von einer "heftigen Explosion und einem Brand" auf einem der wichtigsten Gasfelder des Iran am Persischen Golf. Im nahegelegenen Buschehr befindet sich ein Atomkraftwerk, das seit September 2011 in Betrieb ist. Zwei weitere Reaktoren befinden sich derzeit - mit russischer Hilfe - im Bau.

Israel: Luftüberlegenheit in weiten Teilen Irans