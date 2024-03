Videotranskript lesen

Die Konzertbesucher hatten keine Chance. Mit unfassbarer Kaltblütigkeit erschießen die Angreifer einen nach dem anderen. Das Video hat der IS selbst veröffentlicht. Die Terrororganisation reklamiert den Anschlag für sich.

Russland aber gibt der Ukraine eine Mitschuld. Präsident Putin sagt:

“Die Angreifer versuchten zu fliehen und bewegten sich in Richtung Ukraine, wo nach vorläufigen Angaben eine Möglichkeit für sie vorbereitet wurde, die Staatsgrenze zu überqueren.”





Die Ukraine weist die Vorwürfe vehement von sich, in seiner täglichen Videoansprache sagt der ukrainische Präsident Selenskyj:

„Nach dem, was gestern in Moskau passiert ist, versuchen Putin und die anderen Bastarde natürlich nur, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben.”

Im russischen Staatsfernsehen versuchen Putins Propagandisten die These Moskaus zu stützen. Sie spielen eine angebliche Aussage von Oleksii Danilow ein, dem Sekretär des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Bei dem Video handelt es sich allerdings um ein Deepfake:





“Habt ihr heute Spaß in Moskau? Ich denke, es macht viel Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass wir diesen Spaß öfter organisieren. Schließlich sind sie unsere Brüder. Man sollte seinen Verwandten öfter eine Freude bereiten und sie besuchen. Wir werden sie also weiter besuchen.”

Eine Aussage, die Danilow nie getätigt hat. Das Video aber soll helfen, Putins Anschuldigungen gegen die Ukraine zu festigen.

Deutsche Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Putin versuchen wird, politisches Kapital aus dem Angriff zu schlagen. Er könnte Russland als bedrohtes Land darstellen, das sich noch härter gegen Angriffe zur Wehr setzen müsse.

Bei dem Anschlag auf die Konzerthalle in Moskau waren am Freitagabend über 130 Menschen getötet worden.