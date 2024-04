Durch die Genehmigung habe die Regierung "ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verletzt", heißt es in der Klageschrift, berichtet der "Spiegel". Die Klage wurde am Donnerstag beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht.

So seien die israelischen Streitkräfte unter anderem "mit Waffen, welche in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt und von dort geliefert werden, ausgerüstet", heißt es weiter. Insbesondere gehe es um Panzerabwehrwaffen, die in der andauernden Militäroperation in Gaza zum Einsatz kämen.