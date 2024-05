Schlechte Sicht und fehlende Instrumente

Zum Zeitpunkt des Absturzes war das Gebiet in dichten Nebel und Regen gehüllt und es herrschte so schlechte Sicht, dass die Piloten nur mit Bezug auf ihre Instrumente fliegen mussten. Demnach könnten die Piloten die Orientierung verloren haben und deshalb auf einen Bergkamm zugeflogen sein. Aufgrund der schlechten Sicht merkten offenbar auch die beiden begleitenden Helikopter bis zur Landung im Iran nicht, dass der Hubschrauber des Präsidenten abgestürzt war.

Bericht: Neuwahlen könnten bereits am 28. Juni stattfinden

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei ordnete eine fünftägige Staatstrauer an. Am Dienstagmorgen soll es zunächst eine Zeremonie im Nordwesten des Landes in der Provinzhauptstadt Tabris geben. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der Pilgerstadt Ghom geplant. Das Datum für die Beerdigung der beiden Staatsmänner ist bislang nicht bekannt.