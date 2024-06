Auch für Deutschland eine Warnung

Modi überspielt diese Probleme oft mit seinem Talent für große Inszenierungen. Er praktizierte vor dem UN-Hauptquartier in New York Yoga, oder er verabschiedete sich vor dem Ende der Wahl in Indien in eine mehrtägige Meditation. Gläubig, bescheiden, dieses Bild will er von sich zeichnen. Wer im Westen denkt schon darüber nach, dass der 73-Jährige, der auf internationalen Gipfeln fröhlich lächelnd die Hände der Staats- und Regierungschefs schüttelt, sein Land immer autokratischer macht und seine politischen Gegner verfolgen lässt?