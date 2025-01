Lotto am Mittwoch: Gewinnzahlen

Im Streit über zusätzliches Geld für die Ukraine bezichtigt Kanzler Scholz seine Gegner der Lüge. Hat er recht? Oder ist er derjenige, der die Unwahrheit verbreitet?

Der Zoff um die Ukraine-Hilfen wird zur Schlammschlacht. Am Montag verschärfte Kanzler Olaf Scholz (SPD) den Ton deutlich und warf seinen Kritikern vor, Lügen zu verbreiten. Bei einer Veranstaltung der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Scholz, im Augenblick werde "mit größter Intensität, großer Umsicht das deutsche Volk belogen". Auf Nachfrage, auf wen er damit abziele, sagte Scholz, gemeint seien all jene, die in der Ukraine-Debatte die Frage ausklammerten, wie man die Hilfen finanzieren soll.

Den politischen Gegner der Lüge zu bezichtigen, ist problematisch: Man kann in der Regel nicht beweisen, dass der Gemeinte absichtlich die Unwahrheit sagt. In der politischen Kultur der demokratischen Mitte fällt der Vorwurf daher selten. Dass Scholz diese Konvention bricht, insbesondere bei einer durchaus umstrittenen Frage, ist darum bemerkenswert. Bedeuten könnte es zweierlei: Entweder er fühlt sich in der Defensive – oder er meint, die Debatte durch zusätzliche Schärfe für sich gewinnen zu können.

Für das drei Milliarden Euro schwere Waffenpaket für Kiew ist es letztlich unerheblich: Stand jetzt wird es wahrscheinlich nicht kommen. Mit den Geldern sollte die Ukraine Iris-T-Luftverteidigungssysteme, Lenkflugkörper für Patriot-Systeme, Radhaubitzen und Munition kaufen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatten das Vorhaben monatelang vorbereitet. Ziel war es, das Paket noch vor der Wahl am 23. Februar auf den Weg zu bringen – auch als Signal an den neuen US-Präsidenten Donald Trump, dass Europa an seiner Unterstützung festhält.

Eine (fast) unerfüllbare Bedingung

Doch gerade jetzt, da die Vorbereitungen laut Pistorius abgeschlossen sind, schiebt das Kanzleramt den Riegel vor. Die Begründung des SPD-Kanzlerkandidaten: Es sei kein Geld da. Nur über neue Kredite ließen sich die Schecks für neue Waffenkäufe finanzieren, und dafür müsste die Schuldenbremse ausgesetzt werden, so die Scholz-Linie. Das Problem: Ein sogenannter Überschreitungsbeschluss, der höhere Schulden erlauben würde, erfordert eine Mehrheit im Bundestag, also die Zustimmung der Unions- oder FDP-Abgeordneten im Bundestag. Und die machen nicht mit.

Scholz weiß das natürlich. Was wiederum den Schluss nahelegt, dass der Kanzler das Scheitern des Ukraine-Pakets bewusst in Kauf nimmt.

Die Kanzlerpartei hat das Waffenpaket damit de facto auf Eis gelegt. Für den Architekten Pistorius ist das doppelt peinlich, da er einerseits stets für eine kontinuierliche Unterstützung der Ukraine warb und andererseits gerade in Kiew war, wo man – vergeblich – auf die finale Zusage des Ministers gehofft hatte.

Harte Kritik von allen Seiten

Aus der Opposition gibt es heftige Kritik, doch auch Scholz' letzter verbliebener Koalitionspartner ist sauer. Der Haushaltspolitiker der Grünen, Sebastian Schäfer, sagt t-online: "Während Putin seinen Raketenterror gegen die Ukraine fortsetzt, blockiert der Kanzler mit fadenscheinigen Argumenten ein wichtiges, dringliches Hilfspaket." Es sei "schlicht falsch", dass man die Schuldenbremse aussetzen müsse, um die drei Milliarden zu stemmen. Der Haushaltsabschluss für 2024, der eine Rücklage von über zehn Milliarden ergab, eröffne "ausreichende Finanzierungsspielräume", so Schäfer.

Die SPD hält dagegen. In einem Papier, das der Parteivorstand am Dienstag verschickte und das t-online vorliegt, bekräftigt die Partei ihre Haltung in der Ukraine-Frage. "Bei der Bundestagswahl geht es zentral um die Frage, wer die Zeche zahlt. Aktuell wird über zusätzliche drei Milliarden Euro für die Ukraine gesprochen", heißt es in dem Dokument.