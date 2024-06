Rekordvorkommen Seltener Erden in Europa

Eine Schule im Gazastreifen wurde bombardiert, doch über die Opfer herrscht Unklarheit. Spanien unterstützt das Völkermordverfahren gegen Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Bericht: Hamas-Führer lehnt Bidens Vorschlag für Waffenruhe ab

21.46 Uhr: Der Führer der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen, Yahya al-Sinwar, lehnt einem US-Medienbericht zufolge ein Waffenruhe-Abkommen mit Israel ab, das eine Entwaffnung seiner Terrormiliz vorsehen würde. "Die Hamas wird nicht ihre Waffen abgeben, noch wird sie ein Abkommen unterzeichnen, das dies verlangt", soll Al-Sinwar, der sich an einem unbekannten Ort im Gazastreifen aufhält, gesagt und den Unterhändlern seiner Organisation aufgetragen haben. Dies berichtet die US-Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf arabische Vermittler, die in Kontakt mit den Hamas-Unterhändlern stehen.

Seit Monaten laufen Bemühungen, durch indirekte Verhandlungen Israel zu einer Waffenruhe im Gazastreifen und die Hamas zur Freilassung israelischer Geiseln aus ihrer Gewalt zu bewegen. Dabei vermitteln Diplomaten und Geheimdienstbeamte aus Ägypten, Katar und den USA.

Auf dem Tisch liegt derzeit ein Plan von US-Präsident Joe Biden. Dieser sieht zunächst eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor. In diesem Zeitraum würde eine bestimmte Gruppe von Geiseln freigelassen. Im Gegenzug würden Palästinenser freikommen, die in Israel inhaftiert sind. In der nächsten Phase würden die Kämpfe dann dauerhaft eingestellt und die verbliebenen Geiseln freigelassen. In einer letzten Phase soll dem Entwurf zufolge der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Palästinenser: Zwei Tote im Westjordanland

17.43 Uhr: Israelische Sicherheitskräfte haben nach Darstellung des palästinensischen Gesundheitsministeriums und des Roten Halbmonds zwei Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet. Zu dem Vorfall im Flüchtlingslager Dschenin liegt zunächst keine israelische Stellungnahme vor. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs hat auch die Gewalt im Westjordanland zugenommen. Die israelischen Sicherheitskräfte haben in dem Palästinenser-Gebiet Tausende Menschen festgenommen.

Borrell fordert Untersuchung zu Angriff auf UN-Schule

17.10 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat eine Untersuchung des israelischen Angriffs auf eine Schule des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Gazastreifen gefordert, bei dem mindestens 37 Menschen getötet wurden. "Diese fürchterliche Nachricht muss unabhängig untersucht werden", erklärt Borrell im Onlinedienst X. Berichte aus dem Gazastreifen zeigten "wieder und wieder, dass Gewalt und Leid weiterhin die einzige Realität für hunderttausende unschuldige Zivilisten" seien.

Nach Angaben der israelischen Armee zielte der Angriff in der Region Nuseirat auf einen "Stützpunkt der Hamas" in der Schule. Demnach wurden "mehrere Terroristen" getötet. Der Armee zufolge nutzten Mitglieder der Terrororganisation Hamas und der islamistischen Miliz Islamischer Dschihad das Gelände der Schule, um von dort aus "ihre Terrorkampagne zu steuern". Das Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus in der Stadt Deir el-Balah sprach von mindestens 37 Toten bei dem Angriff.

USA geben Strafmaßnahmen gegen Palästinenser-Gruppe bekannt

16.53 Uhr: Das US-Außenministerium gibt Sanktionen gegen die palästinensische Miliz "Höhle des Löwen" bekannt. Ein Sprecher des Ministeriums verweist auf Angriffe der Gruppe auf Israelis und Palästinenser im Westjordanland seit 2022. Einzelpersonen werden nicht genannt. Eine Stellungnahme der Miliz liegt zunächst nicht vor.

Erneut schwerer Beschuss an libanesisch-israelischer Grenze

16.26 Uhr: An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel hat es erneut schweren gegenseitigen Beschuss gegeben. Auf libanesischer Seite wurde dabei am Donnerstag mindestens ein Mensch in Aitarun nahe der Grenze zu Israel getötet, wie lokale Medien berichten. Eine weitere Person soll verletzt worden sein.