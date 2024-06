Israelischer Minister: Könnten Libanon "in die Steinzeit" zurückversetzen

10.28 Uhr: Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant besteht darauf, dass seine Regierung eine diplomatische Lösung an der israelisch-libanesischen Grenze vorzieht. Dennoch warnt er während eines Besuchs in Washington, dass Israels Militär in der Lage sei, den Libanon in einem Krieg mit der militanten Hisbollah "in die Steinzeit" zurückzuversetzen. Vor Reportern sagt Gallant auch, er habe mit hochrangigen US-Beamten seine Vorschläge für die Verwaltung des Nachkriegs-Gazastreifens erörtert, die lokale Palästinenser, regionale Partner und die USA einbeziehen würden. Der Minister sagt auch, dass dies ein es langer und komplexer Prozess sein werde.