Mit einem Luftangriff wollte die israelische Armee in einer humanitären Zone in Chan Junis den militärischen Kopf der Hamas ausschalten. Aber zu welchem Preis? Das Resultat ist ein Blutbad mit schweren Folgen – auch für Israel.

Terrorismus ist ein Gift, gegen das kein Land und keine Gesellschaften der Welt immun ist. Als Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 in Israel fast 1.200 Menschen töteten, machten sie selbst vor Kleinkindern nicht Halt. Dieser Angriff war brutal, feige und menschenverachtend. Seither tobt im Gazastreifen ein verheerender Krieg – und die Kritik an der Strategie der israelischen Armee IDF wächst angesichts der hohen Opferzahlen in der palästinensischen Zivilbevölkerung stetig.

Nun bekommt diese Kritik neuen Nährboden. Am Samstag flog die IDF einen Luftangriff auf einen Gebäudekomplex in Chan Junis im Süden des Gazastreifens. Ihren Angaben zufolge war das Ziel der Attacke der Anführer der islamistischen Kassam-Brigaden, Mohammed Deif. Er soll eine zentrale Rolle bei der Planung des Terrorangriffs am 7. Oktober gespielt haben. Die israelische Armee nannte den Angriff am Samstagmorgen "präzise". Aber das stimmt eben nicht.

Der Rauch der Explosionen von Chan Junis mag sich gelegt haben, doch ein klares Bild ihrer Folgen zeichnet sich trotzdem noch nicht ab. Die von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde spricht von 90 Toten und 300 Verletzten. Diese Angaben können nicht überprüft werden, doch auch das nahe gelegene Nasser-Krankenhaus und humanitäre Organisationen wie der Rote Halbmond berichteten westlichen Medien von vielen Verletzten und Toten. Ein Blutbad.

Auch die israelische Armee selbst kann nach dem Angriff nicht mit Sicherheit sagen, ob Deif und andere führende Hamas-Mitglieder wirklich getötet wurden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Samstag: "Es besteht noch keine absolute Gewissheit." Diese Unwissenheit ist fatal, sie schadet Israel.

Schicksal von Deif ist ungeklärt

Keine Frage: Deif ist für die israelische Armee ein wichtiges Ziel. Nach ihm fahndet Israel schon seit 20 Jahren. Er gilt nicht nur als einer der Hintermänner des Massakers vom 7. Oktober, sondern auch als Architekt des Tunnelsystems im Gazastreifen. Nicht zuletzt ist er einer der radikalsten Vordenker der Hamas, möchte Israel als Staat vernichten.

Sein Tod würde die Hamas mittelfristig schwächen und wäre deshalb vielleicht der größte operative Erfolg Netanjahus in diesem Krieg. Doch diese Perspektive greift zu kurz. Israel wäre für den Moment vielleicht sicherer, aber die israelische Führung müsste viel eher die Ideologie bekämpfen, die Deif und andere Hamas-Terroristen so gefährlich macht. Aber das passiert nicht, im Gegenteil.

Es sterben täglich Zivilisten im Gazastreifen. Laut UN-Schätzungen sollen es seit Oktober 2023 bisher knapp 39.000 sein. Die israelische Führung bereitet mit der Tötung von Unschuldigen auch den Nährboden für neuen Hass und zukünftigen Terrorismus. Denn gerade unter Hinterbliebenen von Getöteten findet die Hamas immer wieder neue Gefolgsleute.