Wie reagiert Israel auf den schweren Raketenangriff, für den es die Hisbollah verantwortlich macht? Aktuell tagt das Sicherheitskabinett. Die internationale Gemeinschaft fürchtet eine Eskalation der Gewalt.

Das israelische Sicherheitskabinett berät derzeit über eine militärische Reaktion auf den Raketenangriff am Samstag, wie mehrere Medien berichten. Demnach ist Premierminister Benjamin Netanjahu, der sich in den USA befand, am Sonntagnachmittag in Israel gelandet.

Wie "The Times of Israel" schreibt, deuteten mehrere Regierungsbeamte und Berichte darauf hin, dass die Regierung eine "umfassende Vergeltungsmaßnahme" anordnen werde. Wie diese jedoch aussehe, sei derzeit offen. Israel macht die Hisbollah für den Angriff verantwortlich.

Nach Angaben seines Militärs griff Israel noch in der Nacht eine Reihe von Terrorzielen der Miliz im Libanon an. Unter den Zielen hätten sich auch Waffenlager sowie terroristische Infrastruktur befunden, teilte das israelische Militär bei Telegram mit. Dazu veröffentlichte es Videoaufnahmen, die die Angriffe zeigen sollen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Am Samstagabend waren bei einem Raketenangriff in der Ortschaft Madschd al-Schams auf den Golanhöhen mindestens zwölf Menschen im Alter von 10 bis 20 Jahren, die meisten von ihnen Kinder und Jugendliche, ums Leben gekommen. Eine Rakete iranischer Bauart schlug dort auf einem belebten Fußballplatz ein. Lesen Sie hier mehr dazu. Die Hisbollah teilte in einer Erklärung mit, man habe mit dem Angriff nichts zu tun.

Sorge vor offenem Krieg zwischen Israel und Hisbollah

Der Vorfall löste international Angst vor einer Eskalation der Gewalt in der Region aus. UN-Vertreter riefen beide Parteien nachdrücklich zu "größtmöglicher Zurückhaltung" auf. Auch die USA und die EU verurteilten den Angriff. "Die Hisbollah wird einen hohen Preis dafür bezahlen, einen Preis, den sie bislang noch nicht bezahlt hat", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros am Samstag.

Die Hisbollah richtet sich derweil nach eigenen Angaben auf einen möglicherweise schweren Angriff Israels ein. "Wir sind seit Monaten in Bereitschaft und halten Ausschau nach jeglichem Angriff des Feindes", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Miliz. "Dies ist nichts Neues, wir sind in ständiger Bereitschaft." Jetzt erwarte man einen möglicherweise "harten Angriff", hieß es den Kreisen zufolge.

US-Demokrat Schumer: Israel hat Recht auf Selbstverteidigung

In der US-Regierung nähre der Raketenangriff Befürchtungen, dass ein offener Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ausbrechen könnte, schrieb der gut vernetzte israelische Journalist Barak Ravid im US-Portal "Axios". "Was heute geschehen ist, könnte der Auslöser werden von dem, was wir seit zehn Monaten befürchten und zu verhindern versuchen", zitierte Ravid einen US-Regierungsbeamten. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter. Amerikanische und französische Diplomaten bemühen sich seit Monaten um eine Entspannung des Konflikts zwischen Israel und der Schiiten-Miliz.

Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat Chuck Schumer sagte in einem Interview des Senders CBS News, Israel habe das Recht, sich gegen die Hisbollah zu verteidigen, "so wie sie es auch gegen die Hamas tun". Allerdings: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen größeren Krieg will. Ich hoffe also, dass es Schritte zur Deeskalation gibt." Laut Medienberichten haben die Außenministerien Frankreichs, Norwegens und Belgiens ihre Bürger bereits aufgefordert, den Libanon so schnell wie möglich zu verlassen.