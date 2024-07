Aktualisiert am 28.07.2024 - 13:14 Uhr

Ein Raketenangriff auf den israelisch besetzten Golanhöhen droht Israel und die Hisbollah an den Rand eines offenen Kriegs zu bringen. Die libanesische Schiiten-Miliz habe mit dem Angriff "alle roten Linien überschritten", teilte das israelische Außenministerium mit.

Israels Luftwaffe hat nach Militärangaben in der Nacht eine Reihe von Zielen der Hisbollah im Libanon angegriffen. Darunter hätten sich auch Waffenlager sowie terroristische Infrastruktur befunden, teilte das israelische Militär bei Telegram mit. Dazu veröffentlichte es Videoaufnahmen, die die Angriffe zeigen sollen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Bei den Angriffen sind nach libanesischen Angaben mehrere Bewohner verletzt worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten unter anderem nahe der Küstenstadt Tyros im Süden des Landes angegriffen und auch schwere Schäden angerichtet, berichtete die Staatsagentur NNA. Eine israelische Drohne habe zudem zwei Raketen auf ein Haus abgefeuert, in einem Dorf nahe Baalbek. Berichte über neue Todesopfer auf libanesischer Seite gab es am Sonntagmorgen zunächst nicht.

Am Samstag waren bei einem Raketenangriff in der drusischen Ortschaft Madschd al-Schams auf den israelisch besetzten Golanhöhen mindestens zwölf Menschen im Alter von 10 und 20 Jahren getötet worden, die meisten davon Kinder und Jugendliche. Eine Rakete iranischer Bauart schlug dort nach israelischen Angaben auf einem belebten Fußballplatz ein. Die Hisbollah teilte in einer Erklärung mit, man habe mit dem Angriff nichts zu tun. Dies wurde von Israels Militär jedoch als falsch eingestuft. Denkbar ist nach Experteneinschätzung auch, dass die Rakete ihr eigentliches militärisches Ziel verfehlte.