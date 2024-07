Rakete trifft Kinder und Jugendliche auf Fußballplatz

Am Samstag waren bei einem Raketenangriff in der drusischen Ortschaft Madschd al-Schams auf den von Israel annektierten Golanhöhen mindestens zwölf Kinder und Jugendliche auf einem Fußballplatz getötet worden. Die israelische Regierung bereitet sich auf einen Vergeltungsschlag vor. Sie macht die Hisbollah für den Angriff verantwortlich. Die Miliz erklärte, sie habe mit dem Angriff nichts zu tun. Mehr dazu lesen Sie hier.

In der Nacht auf Sonntag griff die israelische Armee Ziele im Libanon an. Dabei sind nach libanesischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass es bei dem Drohnenangriff in der Nacht auf Montag auch Verletzte gegeben habe. Darunter soll auch eine minderjährige Person gewesen sein. Sie soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Balkon in einem nahegelegenen Gebäude befunden haben.