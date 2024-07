Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein Dorf auf den von Israel annektierten Golanhöhen setzt die Lufthansa ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut aus. Die Flüge seien wegen der "aktuellen Entwicklungen" in Nahost bis zum 5. August ausgesetzt, sagte ein Sprecher in Frankfurt am Main am Montag. Dies gilt demnach für die Lufthansa und die Töchter Eurowings und Swiss Air, die normalerweise nach Beirut fliegen.