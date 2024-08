Nordkorea will nach Angaben von Reisebüros wieder in größerem Stil Touristen ins Land lassen, zunächst in die Vorzeigestadt Samjiyon im Nordosten des Landes. Es gebe die Bestätigung von Partnern vor Ort, dass Reisen nach Samjiyon und wahrscheinlich in den Rest des Landes ab Dezember offiziell wieder aufgenommen werden können, heißt es seit Mittwoch auf der Internetseite des in Peking ansässigen Reisebüros Koryo Tours.