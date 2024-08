Tote nach Angriff Israels auf Schulgebäude

Hamas-Behörden melden über 40.100 Todesopfer seit Kriegsbeginn

Israel: Hisbollah feuert "55 Geschosse" auf Golanhöhen und Nordisrael ab

10.57 Uhr: Die Hisbollah-Miliz hat laut israelischen Angaben "etwa 55 Geschosse" auf die von Israel annektierten Golanhöhen und den Norden Israels abgefeuert. "Einige Geschosse wurden abgefangen, die übrigen gingen in unbewohnten Gebieten nieder. Berichte über Verletzte gab es nicht", teilt die Armee mit. Sie habe daraufhin einen der an den Angriffen vom Morgen beteiligten Raketenwerfer getroffen, heißt es weiter. Durch den Niedergang der Hisbollah-Projektile brachen demnach an mehreren Orten in Nordisrael Feuer aus, woraufhin Löscharbeiten eingeleitet wurden.