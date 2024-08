Der Iran hält sich einen Vergeltungsschlag wegen der Tötung des Hamas-Auslandschefs offen. Der Angriff der Hisbollah galt wohl einem geheimen Militärstützpunkt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iran besteht auf Vergeltung für Tötung von Hamas-Chef

9.53 Uhr: Der Iran versichert, keine Spannungen in der Region schüren zu wollen. Allerdings werde eine Vergeltung für die Israel zugeschriebene Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran erfolgen, bekräftigt Außenminister Abbas Arakchi in einem Telefonat mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani. Iranische Medien berichten, Arakchi habe den Anschlag auf Hanija als "unverzeihlichen Verstoß gegen Irans Sicherheit und Souveränität" bezeichnet. Die Antwort Irans werde "bestimmt, kalkuliert und präzise" sein.

Israel: Drohne bei See Genezareth abgefangen

9.41 Uhr: Die israelische Luftabwehr hat nach Militärangaben östlich des Sees Genezareth eine Drohne abgefangen. Zuvor habe es in dem Bereich Luftalarm gegeben, teilt die Armee mit. Es gibt keine Berichte über Sachschaden oder Verletzte.

Zunächst war unklar, von wo aus der Flugkörper auf den Weg geschickt worden war. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Drohne aus Syrien gekommen oder durch Syrien geflogen ist. Auch die libanesische Hisbollah-Miliz greift Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast elf Monaten immer wieder mit Drohnen an. Doch auch der Iran und andere seiner Verbündeten in der Region verübte bereits Drohnen-Attacken gegen Israel.

USA besorgt über mögliche Eskalation in Nahost

1.10 Uhr: Nach der Aussetzung der Waffenstillstandsgespräche in Kairo zeigen sich die USA besorgt über eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, warnt bei einer Pressekonferenz in Hallifax vor einem "größeren Krieg" in der Region. Die Vereinigten Staaten seien daher weiterhin aktiv an Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen beteiligt. Sullivan bestätigt zudem, dass die US-Regierung in ständigem Kontakt mit Israel stehe, insbesondere hinsichtlich der aktuellen Spannungen mit der Hisbollah im Libanon. Die Situation an der israelisch-libanesischen Grenze gilt als weiterer potenzieller Brennpunkt in der Region.

Sonntag, 25. August

Tote bei Angriff auf Gaza-Stadt

23.30 Uhr: Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Bei dem Angriff auf ein Haus in der Nähe des Krankenhauses Patient's Friends im Westteil von Gaza-Stadt habe es zudem mehrere Verletzte gegeben, berichtet Wafa unter Berufung auf medizinische Fachkräfte. Von israelischer Seite liegt zunächst keine Stellungnahme zu den Luftangriffen vor.

Hamas feuert Rakete Richtung Tel Aviv ab

21.13 Uhr: Südlich von Tel Aviv gibt es Raketenalarm. Die Terrororganisation Hamas hat offenbar eine Rakete in Richtung der Stadt abgefeuert. Die Rakete kam in Rishon le-Tsiyon herunter, teilt das israelische Militär mit.

Nasrallah: Hisbollah-Angriff galt Stützpunkt von Israels Militärgeheimdienst

17.46 Uhr: Die pro-iranische Hisbollah-Miliz hat bei ihrem Großangriff auf Israel am Sonntag nach den Worten ihres Chefs Hassan Nasrallah einen Militärstützpunkt in der Nähe von Tel Aviv attackiert. Das "Hauptziel des Einsatzes" tief im Landesinneren sei der Stützpunkt Glilot gewesen, "die zentrale Basis des israelischen Militärgeheimdienstes", sagt Nasrallah in einer Fernsehansprache. Der Militärstützpunkt Glilot liegt rund 100 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze entfernt.

Die Hisbollah hatte den Norden Israels nach eigenen Angaben am Morgen mit mehr als 300 Raketen angegriffen. Mit ihrem großangelegten Angriff übe sie Vergeltung für die Tötung ihres Militärchefs, erklärt die libanesische Miliz. Es handele sich um eine "erste Reaktion" auf den Tod von Fuad Schukr, der am 30. Juli bei einem israelischen Luftangriff in Beirut getötet worden war.

