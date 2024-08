Israel ruft 48-stündigen Ausnahmezustand aus. Die Hisbollah-Miliz startet einen Vergeltungsschlag mit Raketen und Drohnen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Insider: Ein Toter bei israelischem Angriff auf Libanon

7.53 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto in der südlibanesischen Stadt Khiam ist am Sonntag eine Person getötet worden. Das bestätigen Sicherheitskreise der Nachrichtenagentur Reuters.

Weißes Haus: Biden verfolgt Eskalation in Nahost genau

7.38 Uhr: US-Präsident Joe Biden verfolgt die aktuelle Eskalation zwischen Israel und dem Libanon nach Angaben des Weißen Hauses genau. Er sei im Laufe des Samstagabends (Ortszeit) in Kontakt mit seinem Team für Nationale Sicherheit gewesen, sagt ein Sprecher. Ranghohe Vertreter der US-Regierung hielten auf Bidens Anordnung hin laufend Kontakt zu ihren israelischen Amtskollegen. "Wir werden Israels Recht zur Selbstverteidigung weiter unterstützen und wir werden uns weiter für Stabilität in der Region einsetzen", erklärt Sean Savett, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus.

Militär: Rund 100 Kampfjets an Angriff im Libanon beteiligt

7.24 Uhr: An Israels Angriffen im Libanon waren nach Militärangaben rund 100 Kampfjets beteiligt. Es seien Tausende Abschussvorrichtungen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah angegriffen und zerstört worden, teilt der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in einem X-Post mit. Die meisten davon seien auf den Norden Israels gerichtet gewesen, ein Teil aber auch auf das Zentrum. Im Zentrum des Landes liegt unter anderem die israelische Küstenmetropole Tel Aviv.

Armeesprecher: Flughafen Tel Aviv wieder geöffnet

6.52 Uhr: Ungeachtet massiver Raketenangriffe aus dem Libanon auf den Norden Israels ist der Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wieder geöffnet worden. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagt, der Flugverkehr verlaufe seit 7 Uhr Ortszeit (6 Uhr MESZ) wieder planmäßig.

Hagari verkündet zudem neue Anweisungen für Zivilisten vom Großraum Tel Aviv an bis zur Nordgrenze Israels. In dem Raum könnten die Menschen normal zur Arbeit gehen und ihre Kinder in Sommerlager schicken – unter der Bedingung, dass Schutzräume innerhalb kurzer Zeit erreichbar seien. Im Freien dürften sich in den Gebieten bis zu 30 Menschen und in Innenräumen bis zu 300 Menschen versammeln, teilt das Militär mit.

Hisbollah erklärt "erste Phase" der Vergeltung gegen Israel für beendet

6.16 Uhr: Die libanesische Hisbollah-Miliz erklärt ihren ersten Vergeltungsangriff gegen Israel für vorerst beendet. Die "erste Phase" ihrer Reaktion auf die Tötung des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr durch Israel im vergangenen Monat sei abgeschlossen, verkündet die mit Iran verbündete schiitische Miliz. Sie hat zuvor eigenen Angaben zufolge elf israelische Militäreinrichtungen getroffen, mehr als 320 Raketen abgefeuert und Drohnen in den Norden Israels geschickt. Sicherheitskreise sprachen zunächst von mehr als 100 Raketen, die die Hisbollah auf den Norden Israels gefeuert habe.

Hisbollah startet Vergeltungsschlag gegen Israel

6.01 Uhr: Israel greift Ziele im Libanon an und verhängt für 48 Stunden den Ausnahmezustand. Die Hisbollah verkündet den Beginn ihres seit Wochen erwarteten Gegenangriffs. Mehr dazu lesen Sie hier.

Israel ruft 48-stündigen Ausnahmezustand aus

5.19 Uhr: Das israelische Verteidigungsministerium hat den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Er gelte seit 6 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ) für die kommenden 48 Stunden, sagt Verteidigungsminister Joav Galant.

Bericht: Tel Avivs Flughafen Ben Gurion leitet Flüge um

4.52 Uhr: Aufgrund der akuten Sicherheitslage leitet der israelische Flughafen Ben Gurion einem Medienbericht zufolge ankommende Flüge auf andere Flughäfen um. In den nächsten Stunden würden zudem keine Starts erfolgen, berichtet die "Times of Israel" am frühen Morgen unter Berufung auf die israelische Flughafenbehörde. Anfliegende Maschinen würden auf andere Flughäfen in der Umgebung umgeleitet. Die Behörde rate den Reisenden, sich bei den Fluggesellschaften über die Flugplanänderungen zu informieren.