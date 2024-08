US-Außenminister reist wieder aus Nahost ab. Im Gazastreifen werden wohl fünf Geiselleichen geborgen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

18.21 Uhr: Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. In Aita al-Dschabal im Süden wurden ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Mensch getötet, wie das Gesundheitsministerium in Beirut berichtete. Das israelische Militär gab an, dort einen "bedeutenden Hisbollah-Terroristen" getötet zu haben.

Bei einem anderen Angriff auf den Ort Tayr Harfa unweit der israelischen Grenze im Süden des Libanons wurden drei Personen getötet. Laut libanesischen Sicherheitskreisen handelte es sich dabei um Kämpfer der Hisbollah. Die Schiitenmiliz erklärte drei ihrer Kämpfer für tot.

Das israelische Militär teilte mit, eine "Terrorzelle" in Tayr Harfa angegriffen und "eliminiert" zu haben. Diese habe Geschosse auf israelisches Territorium abgefeuert, wie es hieß. Die Armee habe darüber hinaus mit Artillerie auf die Gegend um Schebaa im Libanon gefeuert. Bei weiteren Angriffen in den libanesischen Orten Mais al-Dschabal und Aitaroun wurden nach Armeeangaben zwei weitere Hisbollah-Kämpfer getötet. Die Hisbollah erklärte, Militärstandorte der israelischen Armee im Grenzgebiet angegriffen zu haben.

Lufthansa fliegt einzelne Ziele in Nahost wieder an

13.30 Uhr: Der Lufthansa-Konzern nimmt einzelne Flüge in die Krisenregion Nahost wieder auf. Trotz der anhaltenden Kriegsgefahr zwischen Israel und dem Iran sollen ab dem kommenden Dienstag wieder die Flughäfen Amman in Jordanien und Erbil im Irak angeflogen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die geltende Sperre für Flüge nach Tel Aviv und Teheran wird vorerst bis zum 2. September verlängert. In die libanesische Hauptstadt Beirut will die Lufthansa-Gruppe zumindest bis einschließlich 30. September nicht mehr fliegen.

Hintergrund sind die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die einen Krieg in der Region befürchten lassen. Betroffenen Reisenden bietet Lufthansa nach eigenen Angaben vielfältige Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten an. Die Regelungen gelten für sämtliche Fluggesellschaften des Konzerns. Zur Lufthansa-Gruppe gehören Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings.

Harris steht für Israels Recht auf Selbstverteidigung und Ende des Kriegs

5.45 Uhr: Die US-Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris betont in ihrer Rede auf dem Demokratischen Parteitag in den USA, dass sie immer für Israels Recht auf Selbstverteidigung eintreten wird. US-Präsident Joe Biden und sie selbst arbeiteten Tag und Nacht daran, den Krieg im Gazastreifen zu beenden.

"Was in den letzten zehn Monaten in Gaza geschehen ist, ist verheerend. So viele unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren, verzweifelte, hungrige Menschen, die immer wieder in Sicherheit fliehen. Das Ausmaß des Leids ist herzzerreißend", sagt sie. Harris wolle sich weiter dafür einsetzen, dass "die Geiseln freigelassen werden, das Leiden in Gaza ein Ende hat und das palästinensische Volk sein Recht auf Würde, Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung wahrnehmen kann."

Donnerstag, 22. August

Kreise: Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen

22.15 Uhr: Delegationen aus den USA und Israel sind informierten Kreisen am Flughafen Kairo zufolge für weitere Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs in Ägypten eingetroffen. Der Besuch sei für mehrere Stunden geplant, hieß es. Das israelische Nachrichtenportal "Ynet" berichtete, dass der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, und der Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, für weitere Verhandlungen in Kairo angekommen seien.

Palästinenser: Tote nach militärischem Einsatz im Westjordanland

13.23 Uhr: Bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums drei Menschen getötet worden. Die Männer kamen Sanitätern zufolge bei Drohnenangriffen unter anderem auf ein Haus in der Stadt Tulkaram im Norden des Westjordanlands ums Leben. Lokalen Berichten zufolge soll es sich bei mindestens einem der Toten um ein Mitglied des militärischen Flügels der islamistischen Hamas handeln.

Israels Armee teilt auf Anfrage mit, Bewaffnete seien das Ziel des Anti-Terror-Einsatzes gewesen. Für den Angriff auf das Haus sei ein Fluggerät genutzt worden. Bei ihren Razzien im Westjordanland setzt die israelische Armee häufig Drohnen ein.

Israelische Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon: Todesopfer