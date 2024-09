Im Gazastreifen sollen mehr als 40.000 Menschen umgekommen sein. Der israelische Außenminister droht der Hamas. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Arbeitsgericht ordnet Ende des Generalstreiks in Israel an

13.03 Uhr: Das Arbeitsgericht in Tel Aviv hat angeordnet an, dass der Generalstreik um 14.30 Uhr (Ortszeit, 13.30 Uhr MESZ) enden muss. Die Richterin Hadas Jahalom habe eine entsprechende einstweilige Verfügung verhängt, berichteten israelische Medien übereinstimmend. Als Begründung habe sie erklärt, es handele sich um einen "politischen Streik".

Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hatte in Israel ein großer Proteststreik begonnen. Der Gewerkschafts-Dachverband Histadrut hatte am Sonntag angekündigt, er wolle das Land einen Tag lang zum Stillstand bringen. Ziel ist es, den Druck auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu erhöhen, damit er einem Deal zur Freilassung der verbliebenen Geiseln zustimmt. Bereits am Sonntag hatten Hunderttausende bei den größten Massenprotesten seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast elf Monaten ein sofortiges Abkommen mit der islamistischen Terrororganisation Hamas gefordert.

Gesundheitsbehörde: Fast 40.800 Tote im Gazastreifen

13 Uhr: Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Beginn des Krieges bei israelischen Angriffen 40.786 Menschen getötet worden. 94.224 Palästinenserinnen und Palästinenser seien verletzt worden. Das israelische Militär hat auf den überraschenden Angriff der Hamas und des mit ihr verbündeten Islamischen Dschihads mit einer massiven Offensive reagiert. Der Krieg in dem schmalen und inzwischen weitgehend zerstörten Küstenstreifen dauert seit elf Monaten.

Israels Außenminister: Hamas wird Preis zahlen für Mord an Geiseln

10.11 Uhr: Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat der israelische Außenminister Israel Katz eine harte Reaktion gegen die Hamas angekündigt. "Die Terrororganisation Hamas hat sechs Geiseln brutal hingerichtet, um Angst zu säen und zu versuchen, die israelische Gesellschaft zu spalten", schreibt Katz auf X. "Israel wird mit voller Wucht auf dieses schändliche Verbrechen reagieren. Die Hamas ist verantwortlich und wird den vollen Preis zahlen."

Die israelische Armee hatte am Sonntagmorgen bekannt gegeben, dass kurz zuvor sechs Geisel-Leichen in einem unterirdischen Tunnel im Süden des Gazastreifens entdeckt worden waren. Das israelische Gesundheitsministerium teilte nach Medienberichten mit, die Geiseln seien etwa 48 bis 72 Stunden vor der Autopsie der Leichen aus nächster Nähe erschossen worden. Ein Sprecher der Hamas sagte dagegen, die Geiseln seien durch israelisches Bombardement ums Leben gekommen.

Sonntag, 1. September

Israels Finanzminister fordert Verbot von geplantem Generalstreik

21.52 Uhr: Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Joel Smotrich fordert Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara auf, gerichtlich mit einer Eilverfügung gegen den geplanten Generalstreik am Montag vorzugehen. Der Ausstand habe kein rechtliches Fundament und stelle eine unangebrachte Beeinflussung der Politik dar. Außerdem werde er einen unangemessenen wirtschaftlichen Schaden in Kriegszeiten verursachen. Von der Generalstaatsanwältin gibt es zunächst keine Stellungnahme.

Werder Bremen trauert um getötete Geisel

12.50 Uhr: Fußball-Bundesligist Werder Bremen trauert um die getötete israelische Geisel Hersh Goldberg-Polin. Der 23-Jährige war Werder-Fan und wurde von der islamistischen Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres in den Gazastreifen entführt. Dort wurden seine Leiche und die von fünf weiteren Geiseln nun nach Angaben der israelischen Armee geborgen.

"Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei der Familie Goldberg-Polin, den Angehörigen und Hershs Freund*innen. Bis zuletzt haben wir alle auf eine Befreiung von Hersh gehofft. Seine Fahne hängt vor dem Weserstadion", heißt es in einem von Werder veröffentlichten Nachruf.

Die Fans der Bremer hatten in den vergangenen Monaten immer wieder an Goldberg-Polin und die anderen von der Hamas entführten Geiseln erinnert. Auch am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:0) hing wieder ein Plakat mit der Aufschrift "Stay strong Hersh" (Bleib stark Hersh) im Fanblock.

Rechtsextremer Minister verlangt mehr Härte gegen Palästinenser