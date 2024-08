In der EU gibt es Pläne für Sanktionen von Teilen der israelischen Regierung. Im Westjordanland kommt es zu Konflikten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel: Schüsse auf UN-Fahrzeug wegen "Kommunikationsproblemen"

6.44 Uhr: Laut israelischen Angaben sind Schüsse des israelischen Militärs auf deutlich gekennzeichnete Fahrzeuge des Welternährungsprogramms im Gazastreifen auf Kommunikationsprobleme zwischen israelischen Militäreinheiten zurückzuführen. Dies berichtet der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Die USA hätten Israel aufgefordert, sofort die Probleme in ihrem System zu beseitigen. "Israel muss nicht nur die Verantwortung für seine Fehler übernehmen, sondern auch konkrete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die israelischen Streitkräfte nicht wieder auf UN-Personal schießen."

Das Welternährungsprogramm hatte am Mittwoch vorübergehend den Transport seiner Mitarbeiter durch den Gazastreifen ausgesetzt. Eines seiner Fahrzeuge war am Dienstagabend in der Nähe eines israelischen Militärkontrollpunkts von mindestens zehn Kugeln getroffen worden. Laut einer Erklärung des Welternährungsprogramms hatte der Konvoi aus zwei gepanzerten Fahrzeugen von den israelischen Behörden mehrfach die Erlaubnis erhalten, sich dem Kontrollpunkt an der Wadi-Gaza-Brücke zu nähern. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Donnerstag, 29. August 2024

UN: Israel stimmt Feuerpausen für Polio-Impfkampagne zu

18.43 Uhr: Israel stimmt nach Angaben der Vereinten Nationen für eine Polio-Impfkampagne täglichen Feuerpausen im Gazastreifen zu. In drei Teilen des Küstenstreifens sollen nacheinander an jeweils drei Tagen die Kämpfe von morgens bis nachmittags eingestellt werden. Der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation WHO in Gaza, Rik Peeperkorn, beruft sich dabei auf eine Zusage der für Palästinenserangelegenheiten zuständigen israelischen Behörde Cogat.

Grünen-Politikerin begrüßt Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Minister

17.14 Uhr: Die außenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, Deborah Düring, hat mögliche Sanktionen gegen die rechtsextremen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir begrüßt. Düring sagt t-online: "Mit ihren verhetzenden Äußerungen gegen Palästinenser tragen Ben-Gvir und Smotrich zur Eskalation der Lage in Israel und den besetzten Gebieten bei. Sanktionen gegen die beiden rechtsextremen Minister wären ein starkes politisches Signal. Ich begrüße es, dass die Bundesregierung sich offen dafür zeigt."

Bei EU-Außenministertreffen in Brüssel hatte der Außenbeauftragte Josep Borrell Strafmaßnahmen gegen beide Politiker vorgeschlagen. Ihnen werden Menschenrechtsverletzungen und Aufstachelung zum Hass vorgeworfen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte eine Zustimmung Deutschlands nicht ausgeschlossen.

Oppositionsführer behauptet: Netanjahu erhielt vor 7. Oktober Warnungen vor Hamas

12.16 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war nach Darstellung des Oppositionsführers vor dem Massaker am 7. Oktober vergangenen Jahres über die Gefährlichkeit der Hamas informiert. "Die Regierung war über die Absichten der Hamas im Bilde", sagt Jair Lapid vor Journalisten. "Es war klar, was sie wollen."

Der in der politischen Mitte angesiedelte Vorsitzende der Zukunftspartei sagte, er weise wiederholte Behauptungen der Regierung zurück, "dass die politische Spitze sich irgendwie dessen nicht bewusst war, dass die Hamas nicht mehr wie früher abgeschreckt ist". Er habe selbst in seiner Zeit als Regierungschef entsprechendes Geheimdienstmaterial gesehen, und diese hätten "natürlich" auch sein Nachfolger Netanjahu und dessen Minister gesehen, sagt Lapid.