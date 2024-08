Israelische Armee findet getötete Geisel

19.57 Uhr: Israelische Einsatzkräfte haben im Gazastreifen die Leiche eines israelischen Soldaten gefunden und zurück nach Israel gebracht. Der Mann soll den Angaben zufolge bereits am 7. Oktober während des Massakers der Hamas getötet worden sein. Die Familie des Soldaten sei informiert worden. Wo genau die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste in dem palästinensischen Küstengebiet fanden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die Hamas hat jetzt nach israelischer Zählung noch 107 Geiseln in ihrer Gewalt. Mindestens ein Drittel davon gilt als tot. Am 7. Oktober hatte die Terrororganisation mehr als 250 Menschen verschleppt. Die Armee hat bereits mehrfach Geisel-Leichen im Gazastreifen geborgen.

USA: Neue Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland

18.12 Uhr: Die US-Regierung hat Sanktionen gegen weitere israelische Siedler im Westjordanland erlassen – und Israel dazu aufgefordert, "Extremisten" zur Rechenschaft zu ziehen. "Die Gewalt extremistischer Siedler im Westjordanland verursacht großes menschliches Leid, schadet Israels Sicherheit und untergräbt die Aussicht auf Frieden und Stabilität in der Region", erklärte am Mittwoch der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

Die neuen Sanktionen zielen den Angaben zufolge insbesondere auf die israelische Nichtregierungsorganisation Hashomer Yosh ab. Sie unterstützt laut ihrer Website "zahlreiche Bauern in Judäa und Samaria", die "mutig unser Land schützen". Judäa und Samaria ist der biblische Name für das von Israel besetzte Westjordanland.

Der Gruppe wird dem US-Außenministerium zufolge zur Last gelegt, eine nicht genehmigte Siedlung nahe Hebron im Süden des Westjordanlands zu unterstützen. Demnach sperrten Freiwillige der von den neuen Sanktionen betroffenen Gruppe in diesem Jahr eine Ortschaft ab, deren 250 palästinensische Bewohner gezwungen gewesen seien, sie zu verlassen.

Bericht: Vier Tote bei israelischem Angriff an syrischer Grenze

12.35 Uhr: Bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Auto an der syrisch-libanesischen Grenze sind Insidern zufolge vier Menschen getötet worden. Dabei soll es sich um drei palästinensische Kämpfer und ein Mitglied der libanesischen Hisbollah-Miliz handeln, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. In dem Fahrzeug sind demnach keine Waffen transportiert worden. Weder die Hisbollah noch der Islamische Dschihad, zu der die drei palästinensischen Kämpfer gehört haben sollen, äußerten sich zunächst. Auch von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Beide Gruppen haben vom Südlibanon aus immer wieder Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Sie haben enge Verbindungen zum Iran und zur syrischen Regierung. Regelmäßig wurden Kämpfer und Waffen über die durchlässige syrisch-libanesische Grenze transportiert. Israel greift seit Jahren Waffenlieferungen und militärische Einrichtungen in Syrien an. Die Drohnenattacke erfolgte nur wenige Stunden nach einem israelischen Luftangriff auf einen Pick-up im Nordosten des Libanon nahe der syrischen Grenze. Das Fahrzeug soll einem Insider zufolge militärische Ausrüstung transportiert haben.

Jordaniens Außenminister warnt vor Eskalation am Tempelberg

11.28 Uhr: Der jordanische Außenminister Ayman Safadi fordert den UN-Sicherheitsrat auf, eine Resolution zum Schutz der heiligen Stätten in Jerusalem zu verabschieden. Als Grund nennt er in einem Beitrag auf der Online-Plattform X "illegale israelische Maßnahmen".

Die Lage sei explosiv. Israel müsse an weiteren Übergriffen an der Al-Aksa-Moschee und am Haram al-Scharif, so die arabische Bezeichnung des Tempelbergs, gehindert werden. Der geltende Status quo sei in Gefahr. Safadi kritisiert insbesondere provokative Äußerungen israelischer Extremisten, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten.