Regierungsmitglieder liefern sich in Israel Wortgefechte. Im Westjordanland kommt es zu Gewalt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rechtsextremer Minister verlangt mehr Härte gegen Palästinenser

12.46 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff auf Einsatzkräfte der israelischen Polizei im Westjordanland werden Rufe nach mehr Härte in dem von Israel besetzten Gebiet laut. Der rechtsextreme israelische Politiker Bezalel Smotrich, der in Benjamin Netanjahus Regierung für Finanzen und den Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten zuständig ist, erklärt am Tatort bei Hebron: "Wir sind entschlossen, den Terrorismus an allen Fronten auszumerzen".

Er fordert ein rigideres Vorgehen gegen militante Palästinenser. "Wir müssen jetzt das tun, was wir in jener schrecklichen Nacht nicht getan haben, nämlich mit einem Präventivschlag den Terrorismus hart treffen", sagte er mit Blick auf den überraschenden Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Israelischer Oppositionsführer ruft zum Streik auf

11.13 Uhr: Nach der Bergung von sechs toten Geiseln im Gazastreifen hat in Israel Oppositionsführer Jair Lapid zu einem Streik aufgerufen. Dies solle auf die Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Druck machen zum Abschluss eines Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln. Der frühere Ministerpräsident Lapid rief seine Landsleute auf, sich im Laufe des Tages an einer Großdemonstration in Tel Aviv zu beteiligen. Er rief die größte israelische Gewerkschaft, Unternehmen und Gemeinden zu einem Streik auf.

Drei Tote bei Anschlag im besetzten Westjordanland

7.54 Uhr: Bei einem Schusswaffenangriff im besetzten Westjordanland sind nach Angaben israelischer Rettungskräfte am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden. Es handele sich um zwei Männer und eine Frau, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau im Alter von etwa 30 Jahren, seien kurz nach dem Angriff östlich des Kontrollpunkts Tarkumija nahe der Stadt Hebron für tot erklärt worden, erklärte der Rettungsdienst. Ein etwa 50 Jahre alter Mann sei später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. In der Region hatten Palästinenser bereits in der Nacht zum Samstag israelische Siedlungen attackiert.

Israel hatte am Mittwoch eine Militäraktion im nördlichen Westjordanland begonnen. Die Armee begründete das Vorgehen mit der deutlich gestiegenen Anzahl von Anschlägen auf Israelis. Ziel sei es, gegen die Hamas sowie den Islamischen Dschihad vorzugehen.

Sonntag, 1. September

Israelischer Soldat bei Einsatz in Dschenin getötet

21.22 Uhr: Bei Zusammenstößen mit bewaffneten Palästinensern in Dschenin im Westjordanland ist ein israelischer Soldat getötet worden. Ein weiterer Soldat sei zudem schwer verletzt worden, teilt das Militär mit. Die Truppen sind demnach bei einer Razzia auf zwei bewaffnete Männer gestoßen, die nach Armee-Angaben der islamistischen Hamas angehörten. Während eines Schusswechsels mit ihnen seien die beiden getötet worden.

Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigt, nach den Zusammenstößen von den israelischen Behörden über zwei getötete Palästinenser informiert worden zu sein. Ihre Leichen befinden sich demnach in der Obhut der Armee. Die Hamas bezeichnet einen der beiden als Mitglied der Al-Kassam-Brigaden, dem militärischen Arm der Terrororganisation.

Öltanker "Sounion" soll Sonntag abgeschleppt werden