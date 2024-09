Luftalarm im Zentrum Israels: Hisbollah feuert Rakete auf Tel Aviv

Israelischer Angriff auf libanesische Küstenstädte

Hisbollah bestätigt den Tod ihres Raketenchefs

Großbritannien entsendet Truppen nach Zypern

Baerbock: Dürfen nicht in zusätzlichen Krieg rutschen

00.15 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts der massiven israelischen Luftangriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon vor einem zusätzlichen Krieg in Nahost gewarnt. "Wir dürfen nicht in einen weiteren Krieg hinein rutschen, sondern wir müssen alles tun, dass es zu einer Deeskalation, gerade mit Blick auf die Situation im Libanon jetzt kommt", sagte die Grünen-Politikerin am Rande der UN-Generalversammlung in New York . Berichte über getötete Zivilisten, darunter Kinder sowie Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), machten deutlich: "Es braucht gerade jetzt Deeskalation von allen Seiten", fügte Baerbock hinzu.

Netanjahu verschiebt Reise nach New York

19.31 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Reise zur UN-Generaldebatte vor dem Hintergrund des Konflikts mit der Hisbollah abermals verschoben. Statt am Mittwoch werde Netanjahu nun am Donnerstag in New York ankommen und am Freitag seine Rede vor der UN-Vollversammlung halten, sagt der israelische Botschafter Danny Danon. Die Spannungen in Nahost hatten sich in den vergangenen Wochen verschärft, sodass Netanjahu seine ursprünglich für Dienstag geplante Ankunft zuvor schon auf Mittwoch verschoben hatte.