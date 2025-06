Vermummte greifen Fest für Vielfalt an

Newsblog zur Lage in Nahost Israel greift Kommandozentralen der Revolutionsgarden im Iran an

Rauch steigt nach israelischen Angriffen am Sonntag über Teheran auf (Archivbild): Die israelische Luftwaffe hat die Revolutionsgarden in sVisier genommen. (Quelle: IMAGO/Khoshiran/imago)

Der Iran und Israel setzen ihre Angriffswellen fort. In Tel Aviv schrillen Warnsirenen, in Teheran nimmt Israels Luftwaffe die Revolutionsgarden ins Visier. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel greift Kommandozentralen der Revolutionsgarden im Iran an

Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben Hauptquartiere der iranischen Revolutionsgarden in Teheran angegriffen. Demnach hätten Kampfjets Ziele in der iranischen Hauptstadt attackiert, heißt es. Von den Zentralen aus seien "Terroranschläge gegen Israel" geplant worden, erklärt die Armee.

EU-Chefdiplomatin organisiert Krisenschalte zu Nahost-Krieg

Angesicht der Eskalation im Nahen Osten hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas für Dienstag eine Videokonferenz der Außenminister einberufen. Die Sitzung werde die Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch sowie zur Koordinierung diplomatischer Bemühungen gegenüber Israel und dem Iran bieten, teilte ein Mitarbeiter von Kallas in Brüssel mit. Zudem solle über mögliche nächste Schritte beraten werden.

"Wir werden weiterhin zu allen diplomatischen Anstrengungen beitragen, um Spannungen abzubauen und eine dauerhafte Lösung der iranischen Nuklearfrage zu finden – eine Lösung, die nur im Rahmen eines ausgehandelten Abkommens möglich ist", hieß es. Die EU sei dem Ziel der regionalen Sicherheit und Deeskalation fest verpflichtet.

Eine besondere Rolle könnte bei der Videokonferenz der deutsche Außenminister Johann Wadephul spielen. Er war in den vergangenen Tagen nach der militärischen Eskalation zwischen Israel und dem Iran in der Region unterwegs und hatte Gespräche in Saudi-Arabien, Katar, Oman geführt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von der Leyen: Verhandlungslösung im Iran-Konflikt langfristig am besten

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach eigenen Aussagen gesagt, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Konflikt langfristig die beste Option sei. Sie habe am Samstag auch mit US-Präsident Donald Trump gesprochen und sei bereit, sich mit gleichgesinnten Partnern zu koordinieren, um die Stabilität der Märkte, insbesondere der Energiemärkte, zu sichern, so von der Leyen am Sonntag (Ortszeit) vor dem G7-Gipfel im kanadischen Kananaskis.

Israels Militär: Neuer Raketenangriff aus dem Iran

Der Iran hat nach israelischen Angaben am Montagmorgen einen neuen Raketenangriff auf Israel gestartet. Es seien "vor Kurzem Raketen identifiziert worden, die vom Iran auf das Territorium des Staates Israel abgefeuert wurden", teilte die Armee im Onlinedienst Telegram mit. Die Luftabwehr sei im Einsatz, dennoch seien die Menschen in Israel aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben "und dort bis auf Weiteres zu bleiben".

In Jerusalem, wo die Luftabwehr aktiv war, waren laute Explosionen zu hören, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Ein AFP-Reporter in Haifa im Nordisrael sah, wie nach den jüngsten Raketenangriffen mehrere Feuer ausbrachen. Über der Stadt stieg eine Rauchwolke auf.

Israel meldet Angriffe auf Standorte von Boden-Boden-Raketen im Zentrum des Iran