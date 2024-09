Die Hisbollah beschießt den Norden Israels mit Raketen. Derweil hat die israelische Armee ein Ziel in Beirut attackiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Chef von Elite-Einheit der Hisbollah bei israelischem Angriff getötet

15.36 Uhr: Bei dem israelischen Angriff auf Beirut wurde offenbar der Chef einer Elite-Einheit der Hisbollah getötet. Das berichten Hisbollah-Kreise und israelische Medien. Laut mehreren Quellen soll es sich dabei um Ibrahim Akil handeln, der eine wesentliche Rolle bei den Anschlägen auf die US-Botschaft und die Marinekaserne in Beirut im Jahr 1983 gespielt haben soll.

Er ist offenbar hochrangiger Anführer des militärischen Flügels und sitzt im Dschihad-Rat, dem höchsten Militärgremium der Hisbollah. Zudem ist er Kommandeur der Radwan-Einheit, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Hisbollah-Kreisen. Bei ihm handelt es sich demnach um den "zweithöchsten Kommandeur" nach dem im Juli bei einem gezielten israelischen Angriff getöteten Militärchef Fuad Schukr.

Israels Armee greift Ziel in Beirut an

15.09 Uhr: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, angegriffen. Weitere Details nannte das Militär zunächst nicht. Augenzeugen zufolge soll der Angriff einem Ziel in einem südlichen Vorort Beiruts gegolten haben. Es seien zwei Explosionen zu hören gewesen sein. Zwei Quellen in Sicherheitskreisen sagen Reuters, der Angriff habe sich gegen Einrichtungen der Hisbollah im Süden der libanesischen Hauptstadt gerichtet.

"Mein gesamtes Haus hat gebebt", berichtet eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Straßen herrschte Panik. Mehrere Krankenwagen waren im Einsatz. Der Fernsehsender der Hisbollah, Al-Manar, berichtet von Verletzten, darunter sollen auch Kinder sein.

Bei dem Angriff der israelischen Armee auf ein Ziel in Libanons Hauptstadt Beirut gab es libanesischen Medienberichten zufolge mindestens einen Toten. Der Fernsehsender der Hisbollah, Al-Manar, berichtete von einem Toten und 14 Verletzten, die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete fünf Tote. Unter den Opfern sollen auch Minderjährige sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Hisbollah startet heftigen Raketenbeschuss Israels

13.46 Uhr: Aus dem Libanon sind nach israelischen Militärangaben zahlreiche Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden. Die Armee registrierte eigenen Angaben zufolge rund 140 Geschosse. Im Norden Israels heulten Warnsirenen. Israelischen Medien zufolge brachen durch den Beschuss Brände aus. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Die libanesische Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe für sich. Die Terrorgruppe sprach in einigen Fällen von "Salven an Katjuscha-Raketen", die sie Richtung Israel abgeschossen habe. Anwohner in zahlreichen Orten im Norden Israels sind dazu aufgerufen, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben.

Wadephul: Israelische Politik schwer nachvollziehbar

12.19 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul hat das derzeitige israelische Vorgehen in den Konflikten in der Region als schwer nachvollziehbar bezeichnet. Die Situation Israels, das sich gegen Terroristen im Gazastreifen und im benachbarten Südlibanon wehre, sei existenziell, sagt Wadephul im rbb-Inforadio. "Aber was diese Regierung derzeit dort macht, ist eine Politik, die für uns wirklich schwer nachzuvollziehen ist." Man habe Fragen an Israel, ob wirklich alle Möglichkeiten einer friedlichen Beilegung beider Konflikte ausgeschöpft seien.