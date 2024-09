Israel kündigt Angriffe im Osten Libanons an. Von Hamas-Chef al-Sinwar fehlt derzeit jede Spur. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel kündigt großangelegte Angriffe im Osten Libanons an

14.10 Uhr: Nach massiven Luftangriffen im Süden des Libanon hat die israelische Armee die Einwohner der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes vorgewarnt. Wer sich in der Nähe eines Wohnhauses aufhalte, in denen Waffen der Hisbollah versteckt seien, solle sich entfernen, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari vor Journalisten. Die Armee rief Einwohner dieser Gegend dazu auf, sich binnen zwei Stunden mindestens einen Kilometer von solchen Häusern zu entfernen.

Er würde sich speziell an die Bevölkerung im Beqaa-Tal wenden. Die Menschen dort könnten "sehen, was wir heute im Südlibanon tun". Jedes der rund 300 Ziele, die das israelische Militär allein heute angegriffen hätte, sei von der Hisbollah als Waffenlager genutzt worden. "In jedem Haus, das wir getroffen haben, befinden sich Raketen, Drohnen und Flugkörper, die dazu bestimmt waren, israelische Zivilisten zu töten“, behauptet Hagari.

Die Bekaa-Ebene liegt im Nordosten des Libanon und etwa zwei Autostunden von Beirut entfernt. Das Gebiet ist Gründungsort der Hisbollah, hier wurden einige ihrer wichtigsten Anführer geboren. Die Hisbollah-Miliz ist hier besonders stark, zusammen mit den von ihr kontrollierten Gebieten im Südlibanon sowie den südlichen Vororten von Beirut.

Libanon: Mindestens 100 Tote bei israelischen Angriffen

13.18 Uhr: Die Zahl der Toten bei den israelischen Luftangriffen steigen nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums deutlich. Es seien mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen, teilt das Ministerium mit. Mehr als 400 seien verletzt worden. Unter den Opfern seien Kinder, Frauen und medizinisches Personal.

Libanon: 50 Tote und 300 Verletzte bei israelischen Angriffen

12.46 Uhr: Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben allein heute bereits mehr als 300 Ziele angegriffen. Generalstabschef Herzi Halevi habe bei Beratungen im Militärhauptquartier in Tel Aviv Angriffsziele der Hisbollah genehmigt, teilte die Armee mit.

Das Militär wirft der Hisbollah vor, gezielt Waffen in Wohnhäusern vor allem im Süden des Landes zu verstecken. Nach libanesischen Angaben wurden rund 60 Dörfer beschossen. Die Armee hatte vorher Warnungen an die Zivilbevölkerung ausgesprochen.

Offenbar Angriff auf bisher verschontes Gebiet

9.49 Uhr: Östlich der libanesischen Hafenstadt Byblos ist nach Angaben eines Anwohners eine Rakete eingeschlagen. Das unbewohnte Gebiet sei bislang von Luftangriffen verschont gewesen. Es befinde sich zwischen von Christen und von Schiiten bewohnten Dörfern. Auch die libanesischen Staatsmedien berichten über einen Raketeneinschlag in der Gegend. Israel hat am Montag seine Angriffe auf Stellungen der schiitischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt.

Israelisches Militär schließt Bodeneinsatz nicht aus

7.20 Uhr: Das israelische Militär schließt einen Bodeneinsatz im Libanon nicht aus. Auf die Frage, ob dies eine Option sei, antwortet Militärsprecher Daniel Hagari, man werde alles tun, was nötig sei, damit die Menschen sicher in ihre evakuierten Häuser im Norden Israels zurückkehren könnten.

Zugleich wirft er der Terrorgruppe vor, im Süden des Libanons gezielt Angriffswaffen in Häusern von Zivilisten zu verstecken. "Die Hisbollah hat den Süden Libanons in eine Kampfzone verwandelt", sagt Hagari weiter. Damit gefährde die Organisation die Bürger des eigenen Landes. Er rufe alle Zivilisten, die sich in der Nähe von Häusern aufhielten, in denen die Hisbollah Waffen versteckt habe, dazu auf, das Gebiet sofort zu verlassen.

Ägypten warnt vor Eskalation