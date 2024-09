Berlin blickt mit "großer Sorge" auf Eskalation zwischen Israel und Hisbollah

18.25 Uhr: Die Bundesregierung blickt nach eigenen Angaben mit "großer Sorge" auf die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon . "Die Menschen im Libanon leben in Angst und Schrecken wegen einer Auseinandersetzung, mit der weite Teile der Bevölkerung nichts zu tun haben", erklärt Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin . Die Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah dürfe nicht zu einem "regionalen Flächenbrand" werden.

Aus Sicht der Bundesregierung sei eine weitere Eskalation nicht unausweichlich, betont Hebestreit. Alle Beteiligten trügen Verantwortung, eine diplomatische Lösung zu finden. "Ziel muss sein, dass die Menschen in Israel, im Libanon und in der ganzen Region in Frieden und Sicherheit leben können."

US-Repräsentant äußert Zufriedenheit mit Tod von Hisbollah-Kommandeur

18.21 Uhr: Der nationale Sicherheitsberater der USA , Jake Sullivan, äußert Besorgnis über eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah und Zufriedenheit mit der Tötung von deren Befehlshaber Ibrahim Akil. Sullivan verweist vor Journalisten darauf, dass die USA Akil für den Tod von 300 Menschen in der US-Botschaft und einer US-Kaserne in Beirut bei zwei Bombenanschlägen im Jahr 1983 verantwortlich machen.

Israelische Armee: Tausende Raketenabschussrampen im Süden des Libanon zerstört

17.45 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben tausende Raketenabschussrampen im von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz dominierten Süden des Libanon zerstört. "Im Laufe der vergangenen Stunden hat die israelische Luftwaffe tausende Abschussrampen getroffen, die bereitstanden für den sofortigen Abschuss in Richtung des israelischen Territoriums", erklärt die Armee. Sie gibt an, rund "180 Ziele" getroffen zu haben, nennt aber keine Details.

Israel nennt nach Beirut-Angriff Details zu Hisbollah-Opfern

Baerbock dringt bei Kollegen in Israel und im Libanon auf Deeskalation

16.30 Uhr: Angesichts der Gewalteskalation im Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sich mit den Regierungen von Israel und dem Libanon ausgetauscht und auf Deeskalation gedrungen. "Erneut hält eine ganze Region den Atem an", erklärt das Auswärtige Amt am Samstag im Onlinedienst X. Es brauche im Nahen Osten "dringend konkrete Schritte, um eine weitere Eskalation und noch mehr zivile Opfer zu vermeiden".

"Zu dem, was jetzt getan werden muss" sei Baerbock "mit ihren Amtskollegen in Israel und Libanon in Kontakt" gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.