Minister und WHO warnen: Gesundheit in Gefahr – überall

Mehrere Gesundheitsminister haben gemeinsam mit dem WHO-Chef vor Rückschritten beim Engagement für globale Gesundheit gewarnt. "Trotz großer Fortschritte in der Wissenschaft und dem rapiden Zuwachs an Innovationen ist unsere Gesundheit in Gefahr, selbst in den hoch entwickelten Ländern", schreiben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und seine Kollegen aus Frankreich, Norwegen und Mauretanien sowie WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in einem gemeinsamen Gastbeitrag, der im "Tagesspiegel", "El País", "Le Monde" und "Al Majalla" erschienen ist.