Bei der Explosion einer Tankstelle in Russland sind laut Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder.



Mehrere Augenzeugen filmten den Moment der Explosion.



In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie ein Treibstofftank Sekunden nach der Explosion aus der Tankstelle geschleudert wird.



Grund sei die Detonation einer Gas-Zisterne gewesen, teilten die Behörden mit.



Die Explosion ereignete sich in Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien.



Republikchef Ramsan Kadyrow kündigte an, persönlich die Kontrolle über den Fall zu übernehmen. Alle Schuldigen würden zur Verantwortung gezogen, sagte er.



In den russischen Teilrepubliken im Nordkaukasus war es zuletzt mehrfach zu tödlichen Explosionen an Tankstellen gekommen.



Im September kamen bei einer Explosion an einer Tankstelle in Dagestan 13 Menschen ums Leben.