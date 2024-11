Polen hat Panzer aus südkoreanischer Fertigung an die Grenze zu Kaliningrad verlegt. Damit soll ein Zeichen an Russland gesetzt werden.

Kaliningrad ist von militärischer Bedeutung

Bis zu 180 K2-Panzer sollen in Polen eingesetzt werden

Die K2-Panzer sollen auf die Anforderungen der modernen Kriegsführung zugeschnitten sei, so die Fachseite. Sie besitzen ein aktives Schutzsystem, das sie gegen Raketen und Panzerabwehrwaffen wappnet. Ihre Mobilität ermöglicht schnelle Manöver in schwierigem Gelände wie Sümpfen und Sand – eine bedeutende Fähigkeit in den nördlichen Regionen Polens. Ausgerüstet ist der "Black Panther" mit einer 120-Millimeter-Kanone und zwei Maschinengewehren. Der 55 Tonnen schwere Koloss kann eine Spitzengeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Er kann in einem Radius von 450 Kilometern eingesetzt werden, ohne auftanken zu müssen.