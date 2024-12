So wollen die Schweiz und die EU enger zusammenarbeiten

Die Schweiz ist nicht in der EU, aber es gibt etliche Abkommen. Doch die sind teils veraltet. Das soll sich nun Ă€ndern. Was bedeutet das fĂŒr Pendler und Studenten? Die wichtigsten Antworten.

Die Grundsatzeinigung auf eine engere Kooperation zwischen der EuropĂ€ischen Union und der Schweiz gilt als Meilenstein in den teils dornigen Beziehungen. EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "Kraftpaket fĂŒr die Zukunft". Die Schweiz ist auf allen Seiten umgeben von EU-Staaten, möchte aber nicht beitreten. Was man zum EU-Schweiz-VerhĂ€ltnis wissen muss:

Warum ist die Schweiz nicht EU-Mitglied?

Was will sie dann von der EU?

"FĂŒr die Schweiz ist ein maßgeschneiderter Zugang zum EU-Binnenmarkt wichtig", so das Außenministerium. Und Michael Grabher, GeschĂ€ftsfĂŒhrer des Pharmaunternehmens Swiss Can, sagt: "Wohlstand können wir nur durch das Ausland erreichen, weil wir sonst einfach zu klein sind." Die Schweiz hat schon weitgehend Zugang zum Binnenmarkt, das neue Verhandlungspaket soll die Ă€lteren Abkommen aber modernisieren.

Die Schweiz zahlt der EU dafĂŒr aber keine BeitrĂ€ge?

Die PersonenfreizĂŒgigkeit gilt aber doch schon wie unter EU-LĂ€ndern?

Gibt es mit dem neuen Verhandlungspaket weitere Kooperationen?

Ja, zum Beispiel können europĂ€ische Studenten kĂŒnftig zu gleichen Konditionen an Schweizer Unis studieren wie Einheimische. Die Schweiz wird in den europĂ€ischen Strommarkt integriert, es gibt neue Kooperation beim Gesundheitsschutz und der Weltraumforschung. Auch, wenn das Paket noch lange nicht in Kraft ist, können Schweizer Forscherinnen und Forscher schon ab 1. Januar 2025 wieder an EU-Programmen teilnehmen.

Was haben die EU und Deutschland von der Kooperation mit der Schweiz?

Die EU will den Zugang der EU-BĂŒrger zum lukrativen Schweizer Arbeitsmarkt sichern. Die Löhne sind dort deutlich höher. Ein Vergleichsdienst fĂŒr GrenzgĂ€nger nennt als durchschnittliches Haushaltseinkommen in der Schweiz gut 10.000 Euro im Monat, in Deutschland nur die HĂ€lfte. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in der Schweiz auch deutlich höher und es gibt zum Beispiel keine ArbeitgeberbeitrĂ€ge zur Krankenkasse. Allein aus Baden-WĂŒrttemberg arbeiten rund 60.000 Pendlerinnen und Pendler in der Schweiz.