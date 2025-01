Italiens Regierungschefin lobt Musk als «genialen Mann»

Aktualisiert am 03.01.2025 - 10:07 Uhr

Aktualisiert am 03.01.2025 - 10:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nahm vergangenes Jahr in den USA von Elon Musk eine Auszeichnung entgegen. (Foto: Archiv) (Quelle: Michelle Farsi/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Trump-Berater mischt sich jetzt immer mehr in die europäische Politik ein. In Deutschland bekamen das auch Kanzler und Bundespräsident zu spüren. Italiens Ministerpräsidentin nimmt ihn in Schutz.