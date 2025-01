Michelle Obama kommt nicht zu Trumps Amtseinführung

Aktualisiert am 14.01.2025 - 19:37 Uhr

Aktualisiert am 14.01.2025 - 19:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die ehemalige First Lady Michelle Obama. (Archivbild) (Quelle: Charles Rex Arbogast/AP/dpa/dpa-bilder)

Michelle Obama wird nicht an der Amtseinführungszeremonie des designierten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington teilnehmen. Das berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Erklärung des Büros der ehemaligen First Lady. Gründe für ihre Entscheidung wurden nicht genannt.