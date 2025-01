Was Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen bedeutet

Was bedeutet der angekündigte Ausstieg konkret?

Ist damit der internationale Klimaschutz gescheitert?

Auch Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch, betont: "Trump und seine Regierung werden sicherlich die Dynamik der Energierevolution in den USA in gewissem Maß abbremsen. Aber noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine Energieform so schnell gewachsen wie jetzt die Erneuerbaren Energien. Die Regierung Trump kann diesen Trend wohl verlangsamen, aber nicht aufhalten."