Nato will offenbar Trump ein Angebot zu Grönland machen

Donald Trump hat sein Interesse an Grönland mehrfach wiederholt. Die Nato versucht nun, den US-Präsidenten mit einem Angebot zu besänftigen.

Die Nato erwägt offenbar, US-Präsident Donald Trump eine deutliche Ausweitung der alliierten Militärpräsenz in Grönland vorzuschlagen. Dies berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Bündniskreise. Hintergrund ist Trumps Interesse an der Insel, das er unter anderem mit amerikanischen Sicherheitsinteressen begründet hat.

Die militärische Präsenz der Nato könnte dazu beitragen, diese Interessen zu befriedigen und gleichzeitig die Diskussion um die Zugehörigkeit von Grönland zu Dänemark zu entschärfen. Es wird erwartet, dass auch die USA sich an einer verstärkten Präsenz beteiligen würden. "Trump mache sich angesichts russischer und chinesischer Aktivitäten in der Arktis zu Recht Sorgen um Grönland", so ein Sprecher der Militärallianz.