Nordkorea: Atomprogramm ist keine Verhandlungsmasse

Aktualisiert am 08.02.2025 - 03:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zuletzt hatte die US-Regierung unter Trump bestätigt, am Ziel einer vollständigen nuklearen Abrüstung Nordkoreas festzuhalten. Für Pjöngjang hingegen ist das Atomprogramm nicht verhandelbar.

Laut Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA ist das Nuklearprogramm des Landes keine Verhandlungsmasse, sondern dient dem Kampfeinsatz gegen feindliche Aggressoren. "Unser Atomwaffenarsenal ist eine unveränderliche und praktische Waffe, um jegliche Aggression durch feindliche Kräfte, die unsere Souveränität und die Sicherheit unserer Bevölkerung verletzen und den regionalen Frieden bedrohen, schnell zu unterbinden", heißt es in einem Kommentar von KCNA. Die nordkoreanische Politik der "grenzenlosen nuklearen Aufrüstung sei mehr als gerechtfertigt." KCNA gilt als Sprachrohr der Parteiführung.

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit dem japanischen Premier Shigeru Ishiba in Washington bekräftigt, dass man weiterhin am Ziel einer "vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas" festhalten werde, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme heißt.