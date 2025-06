Hundertschaft rückt in Berliner Freibad an

Newsblog zur Lage in Nahost Deutsche in Nahost sollen sich in Krisenliste eintragen

Zerstörtes Haus in Tel Aviv: Angesichts der Sicherheitslage sollen sich Deutsche im Nahen Osten auf einer Liste des Außenministeriums registrieren lassen. (Quelle: Moshe Mizrahi/reuters)

Das Auswärtige Amt ruft Deutsche auf, sich in eine Liste eintragen zu lassen. Ein SPD-Mann sitzt aktuell in Israel fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Außenministerium: Deutsche sollen sich in Nahost auf Liste registrieren

Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen in Israel, dem Iran und angrenzenden Staaten auf, sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand einzutragen. Damit können die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufnehmen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagt in Berlin, derzeit hätten sich knapp 4.000 Deutsche in Israel bei Elefand registriert, die Zahl steige. In Iran seien knapp 1.000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit nicht, man halte sich aber alle Optionen offen, sagt der Sprecher.

SPD-Politiker sitzt wegen Raketenangriffen in Israel fest

Im Nahen Osten spitzt sich die Lage erneut zu. Der SPD-Politiker Sebastian Roloff wird in seinem Urlaub von der erneuten Eskalation eiskalt erwischt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wadephul trifft Amtskollegen in Zypern

Bundesaußenminister Johann Wadephul legt bei seiner Rückkehr aus der Golfregion nach Berlin einen Zwischenstopp in Zypern ein, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilt. Dort sei ein Treffen mit dem zyprischen Außenminister geplant.

Netanjahu-Berater: Iran verfügt noch über "Tausende" Raketen

Der Iran setzt seine Raketenangriffe auf Israel fort. Und laut Netanjahus Sicherheitsberater verfügt Teheran immer noch über tausende ballistische Raketen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wirtschaftsministerium: Kein Öl aus dem Iran nach Deutschland

Deutschland bezieht keine direkten Rohöl-Lieferungen aus dem Iran. Das sagt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Die Bundesregierung beobachte den Ölmarkt und die Preisentwicklung sehr genau. Dieser sei zwar leicht gestiegen, aber noch unter dem Vorjahresniveau. Die Versorgungssicherheit in Deutschland bleibe gewährleistet.

IAEA-Chef fordert Iran und Israel um Zurückhaltung

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat im israelisch-iranischen Konflikt alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung aufgefordert. Die militärische Eskalation "verzögert die unerlässliche Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um langfristig sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen erwirbt", warnte Grossi in einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrates in Wien.

Grossi berichtete dem Lenkungsgremium, dass die stark beschädigte iranische Uran-Anreicherungsanlage in Natans seit den israelischen Angriffen am Freitag nicht noch weiter zerstört worden sei. Er wies darauf hin, dass der unterirdische Teil von Natans nicht getroffen worden sei, aber dass die dort installierten Geräte durch einen Stromausfall beschädigt worden sein könnten. Die Strahlenverseuchung innerhalb der Anlage sei gefährlich, doch das Risiko etwa mit Atemschutz kontrollierbar, sagte er. Außerhalb der angegriffenen Einrichtung seien die Strahlungswerte weiterhin normal.