Russischer Cyberkrimineller aus US-Haft zurück in Moskau

Aktualisiert am 14.02.2025 - 00:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Erst kommt ein US-Amerikaner nach Hause, nun ist auch ein Russe in seine Heimat zurückgekehrt. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Der in einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland freigelassene russische Cyberkriminelle Alexander Winnik ist nach Moskau zurückgekehrt. Der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki sprach von einem "weiteren Sieg der russischen Diplomatie und aller an der Befreiung beteiligten Dienste und Behörden", wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

Winnik (engl. Schreibweise Vinnik) war in den USA inhaftiert, weil er als Aufseher einer Bitcoin-Börse in großem Stil an Geldwäsche beteiligt war. Er wurde Tass zufolge aus den USA über die Türkei nach Moskau geflogen.