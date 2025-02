Scholz verteidigt Selenskyj gegen Trumps Diktator-Vorwurf

Aktualisiert am 19.02.2025 - 19:26 Uhr

Scholz erinnerte daran, dass es Russland unter Kremlchef Wladimir Putin war, das den Krieg in der Ukraine vor fast drei Jahren begonnen hat. "Die Ukraine verteidigt sich seit bald drei Jahren gegen einen erbarmungslosen russischen Angriffskrieg. Tag fĂŒr Tag", sagte Scholz.

Trump hatte Selenskyj am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social einen Diktator genannt. "Als Diktator ohne Wahlen sollte Selenskyj besser schnell handeln, sonst wird er kein Land mehr haben", schrieb der Republikaner. In der Zwischenzeit wĂŒrden die Verhandlungen mit Russland ĂŒber ein Ende des Krieges weitergehen.